Karina García reaparece y su voz desata preocupación entre sus seguidores: “Esta es mi voz”
Karina García regresó a las redes y habló abiertamente sobre el estado de su voz generando preocupación.
Karina García sorprendió a sus millones de seguidores al revelar una noticia importante que dejó un poco preocupados a sus fans, luego de hablar sobre el estado de su voz.
¿Qué le pasó a la voz de Karina García que preocupó a sus seguidores?
Luego de anunciar su regreso a las redes sociales, la modelo paisa contó que, tras un mes de ausencia, vuelve con toda su energía a sus reconocidas plataformas digitales.
Durante este tiempo, Karina García se alejó de sus seguidores para enfocarse en temas laborales. Además, reveló que por ahora no regresará al país, ya que debe cumplir con otros compromisos de trabajo en Republica Dominicana.
No obstante, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, explicó que está recuperando de nuevo el tono de su voz, tras sufrir de una disfonía, a causa de gritar mucho.
En el mismo video, Karina García confesó que llegó a dormir más de 24 horas consecutivas, una muestra del cansancio acumulado que necesitaba superar en este periodo que estaba ausente de las redes.
¿Cuándo volverá Karina García a Colombia?
Aunque la modelo paisa no hizo énfasis en la fecha en la que regresará a Colombia junto a su hijo Valentino, sí ha estado en los últimos días con su hija Isabella Vargas, quien además ha estado en el ojo del huracán.
La hija de la influencer debido a las acusaciones graves que circulan en redes sociales, las cuales la vinculan con supuestos actos de proxenetismo.
La joven recientemente salió públicamente a desmentir estos señalamientos, asegurando que son "montajes" en redes y que la situación se ha salido de control.
Por ahora, Karina García está compartiendo un tiempo con su hija mayor en República Dominicana, antes de regresar al país y reencontrarse con su hijo menor quien además tuvo su primer grado.
Por otra parte, la hija de Karina García mostró recientemente que estaba decorando el hogar para darle la bienvenida a la Navidad antes de la llegada de su madre, quien ya lleva cerca de un mes fuera del país y podrá así compartir tiempo en familia.