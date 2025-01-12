Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla preocupa a sus seguidores tras mostrarse triste y le piden luchar por Karina García

El video de Altafulla generó preocupación y una ola de mensajes de apoyo para que vuelva a buscar a Karina García.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video de Altafulla se muestra triste y le recuerdan a Karina García
Altafulla aparece triste en video y fans le piden que busque a Karina García (Foto: Canal RCN)

El cantante barranquillero Altafulla compartió un curioso video en sus redes sociales que dejó a más de uno sorprendido por la evidente carga emocional que reflejaba.

¿Altafulla estaría atravesando un difícil momento tras compartir video que preocupó a sus seguidores?

En las imágenes, el artista aparece con los ojos rojos y una expresión que muchos interpretaron como señal de llanto, lo que generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

Hasta el momento, el barranquillero no ha hablado directamente sobre lo ocurrido ni ha dado detalles sobre el motivo de su estado emocional.

Sin embargo, el video fue suficiente para que su fanaticada comenzara a expresar preocupación y a enviarle mensajes de apoyo a través de comentarios.

Video de Altafulla se muestra triste y le recuerdan a Karina García
Altafulla aparece triste en video y fans le piden que busque a Karina García. (Foto: Canal RCN)

Aunque Altafulla se ha mostrado fuerte en las últimas meses y ha dado a entender que dejó atrás su relación sentimental con la modelo paisa Karina García, los seguidores no tardaron en relacionar este momento con su vida personal.

Además, por la canción que se escucha de fondo, aunque es de autoría del propio artista, solo se alcanza a oír un fragmento:

“Al final me la pagas. Estaba bien, estaba solo; llegaste a cortarme las alas.”

Luego de verlo en ese estado, muchos usuarios le pidieron que no se rinda y que busque nuevamente a la modelo paisa, con quien sostuvo una relación durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2, la cual se extendió por algunos meses tras terminar el reality.

¿Por qué los seguidores de Altafulla le piden buscar a Karina García?

Aunque ni Karina ni Altafulla revelaron los verdaderos motivos de su ruptura, lo único que se conoció fue un comunicado compartido por la modelo paisa, en el que dejó atrás los rumores y confirmó oficialmente la separación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado detalles sobre lo ocurrido, incluso después de tres meses de separación en los que el barranquillero ha estado muy enfocado en su carrera musical y lanzando nuevas canciones.

Video de Altafulla se muestra triste y le recuerdan a Karina García
Altafulla aparece triste en video y fans le piden que busque a Karina García. (Foto: Canal RCN)

Mientras Karina García continúa con sus compromisos laborales, se espera que pronto llegue al país, lo que ha despertado especulaciones sobre una posible reconciliación y una nueva oportunidad para la pareja.

No obstante, el video continúa generando conversación y mantiene a los seguidores atentos a cualquier nueva señal por parte del cantante.

 

