La Suprema, ex de Blessd, respondió si está casada tras confirmar su nuevo romance

La influenciadora La Suprema reveló a sus millones de fanáticos si está o no casada con su actual pareja, el futbolista Brahian Palacios.

¿Por qué dicen que La Suprema se casó?

La creadora de contenido La Suprema sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras confirmar su relación con el deportista Brahian Palacios tras compartir románticas fotografías junto a él.

Luego de su revelación, muchos internautas comenzaron a especular sobre un posible matrimonio luego de que verle un anillo en su dedo anular y recordar recientes declaraciones de ella, quien había dicho que la próxima vez que mostrara una pareja en sus redes sociales era porque con esa persona se iba a casar.

¿La Suprema se casó con Brahian Palacios?

La paisa realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y fue interrogada por varias fanáticas sobre los rumores de haber casado con el futbolista, por lo que, ella aclaró la situación.

Según indicó no está casada oficialmente, presumió su anillo, pero detalló que es como si lo estuviera.

"Estoy casada, no literalmente casada, pero sí, no literalmente porque ustedes se toman todo literal y ahí es cuando empezamos a tener problemas entre la relación de ustedes y yo", expresó.

Tras su revelación, generó diversas reacciones en redes sociales donde muchos la felicitaron y le expresaron lo felices que están por ella, pues se le ve muy enamorada.

Según indicó en otro live, se siente muy tranquila y feliz de tener una relación sana y que le genera paz.

Por ahora, sus fanáticos continúan a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos, mientras que otros no han dudado en mencionar al artista Blessd, expareja de La Suprema, quien actualmente se encuentra en relación con la influenciadora Manuela, con quien está en Europa tras estar acompañándolo para su gira.

Muchos internautas siguen guardando la esperanza de La Suprema vuelva con Blessd, pero este ha pedido en varias ocasiones que superen dicha relación, pues algo de "niños" y de hace un buen tiempo, solicitando que pasen la página como lo han hecho ellos.