Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeison Jiménez rompió el silencio sobre su estado de salud: "No me siento bien"

El cantante Yeison Jiménez se pronunció sobre su estado de salud tras haber sido atendido de urgencias luego de un concierto en Bogotá.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez se sinceró tras ser atendido de urgencia
Yeison Jiménez reveló detalles de su percance de salud. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Yeison Jiménez encendió las alarmas de sus fanáticos recientemente luego de revelarse que había sufrido un percance de salud que lo obligó a ser atendido de urgencia tras un concierto en El Campín.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Yeison Jiménez sobre el percance de salud que sufrió?

El tema de la salud de Yeison Jiménez empezó a generar preocupación luego que en redes sociales empezaron a viralizarse unas imágenes en donde se mostraba al cantante acostado en una camilla, con su torso descubierto y siendo canalizado por paramédicos.

Estas imágenes preocuparon a los seguidores del cantante, quienes se mostraron bastante preocupados por su estado de salud.

Tras todo este revuelo, el cantante de música popular decidió romper su silencio y salir a contarles a sus seguidores qué fue lo que realmente le pasó.

Quiero dejar este saludito por aquí, para decirles a las personas que están preocupadas. Lastimosamente sí, me enfermé.

Yeison Jiménez fue captado en ambulancia
Yeison Jiménez fue captado en una ambulancia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Yeison Jiménez se tomó unas vitaminas pasadas, ¿por qué?

El artista aseguró que su percance de salud tenía una explicación y fue él mismo el culpable de sufrir aquella situación.

Yeison Jiménez les reveló a sus seguidores que ese percance de salud le había sucedido después de tomarse unas vitaminas que ya estaban vencidas.

Tenía un tarro de vitaminas en mi casa, cuando llegué de viaje me tomé unas y simplemente eso estaba pasado, no me fijé en la fecha.

El intérprete de 'Vete' y 'Ni tengo ni necesito' aseguró que esta confusión le generó ese grave percance de salud y todavía asegura tener secuelas del mismo.

No me siento bien del todo, aún siento la cara muy dormida, las manos, y todo esto.

Yeison aseguró que eso le había pasado por no revisar y ser más precavido con los medicamentos y vitaminas que tomaba.

Soy una persona muy incauta en ese sentido, siempre la embarro, no reviso nada de eso y la embarré personalmente.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre la liberación del hijo de Giovanny Ayala?

El cantante Yeison Jiménez se sinceró con sus seguidores sobre lo que le había pasado y también aprovechó para reaccionar a la reciente liberación del hijo de su colega Giovanny Ayala.

Estoy muy feliz porque ya el hijo de Giovanny y este otro muchacho están libres. Qué Dios los bendiga, los quiero y los respeto y menos mal esto se pudo solucionar bien.

El manizaleño aseguró que se sentía feliz por Giovanny y su hijo tras volverse a reencontrar tras más de dos semanas de incertidumbre.

Nadie merece vivir algo así.

Giovanny Ayala tras rescate de su hijo
Yeison Jiménez reaccionó a liberación del hijo de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana

Yina Calderón dividió las opiniones luego de que expresó que vuelve a pisar Colombia. "Ya parto", dijo.

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver” Cintia Cossio

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Cintia Cossio hizo sorprendente confesión acerca de su ruptura con Jhoan López, su actual pareja tras un año separados.

Juliana Calderón, Juan David Tejada Juliana Calderón

Juliana Calderón destapa la verdad sobre la relación que tiene con Juan David Tejada, ¿son novios?

Juliana Calderón decidió confesar el vínculo que tiene con Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Fenómeno de la tradición del elfo se está tomando los hogares en esta Navidad. Aquí los detalles.

Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

Falleció la chef Chef Lisette Malkin Talento internacional

Murió famosa chef tras caer de octavo piso en Barranquilla: esto se sabe

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario