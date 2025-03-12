Yeison Jiménez rompió el silencio sobre su estado de salud: "No me siento bien"

Yeison Jiménez encendió las alarmas de sus fanáticos recientemente luego de revelarse que había sufrido un percance de salud que lo obligó a ser atendido de urgencia tras un concierto en El Campín.

¿Qué reveló Yeison Jiménez sobre el percance de salud que sufrió?

El tema de la salud de Yeison Jiménez empezó a generar preocupación luego que en redes sociales empezaron a viralizarse unas imágenes en donde se mostraba al cantante acostado en una camilla, con su torso descubierto y siendo canalizado por paramédicos.

Estas imágenes preocuparon a los seguidores del cantante, quienes se mostraron bastante preocupados por su estado de salud.

Tras todo este revuelo, el cantante de música popular decidió romper su silencio y salir a contarles a sus seguidores qué fue lo que realmente le pasó.

Quiero dejar este saludito por aquí, para decirles a las personas que están preocupadas. Lastimosamente sí, me enfermé.

Yeison Jiménez fue captado en una ambulancia. (Foto Canal RCN)

Yeison Jiménez se tomó unas vitaminas pasadas, ¿por qué?

El artista aseguró que su percance de salud tenía una explicación y fue él mismo el culpable de sufrir aquella situación.

Yeison Jiménez les reveló a sus seguidores que ese percance de salud le había sucedido después de tomarse unas vitaminas que ya estaban vencidas.

Tenía un tarro de vitaminas en mi casa, cuando llegué de viaje me tomé unas y simplemente eso estaba pasado, no me fijé en la fecha.

El intérprete de 'Vete' y 'Ni tengo ni necesito' aseguró que esta confusión le generó ese grave percance de salud y todavía asegura tener secuelas del mismo.

No me siento bien del todo, aún siento la cara muy dormida, las manos, y todo esto.

Yeison aseguró que eso le había pasado por no revisar y ser más precavido con los medicamentos y vitaminas que tomaba.

Soy una persona muy incauta en ese sentido, siempre la embarro, no reviso nada de eso y la embarré personalmente.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre la liberación del hijo de Giovanny Ayala?

El cantante Yeison Jiménez se sinceró con sus seguidores sobre lo que le había pasado y también aprovechó para reaccionar a la reciente liberación del hijo de su colega Giovanny Ayala.

Estoy muy feliz porque ya el hijo de Giovanny y este otro muchacho están libres. Qué Dios los bendiga, los quiero y los respeto y menos mal esto se pudo solucionar bien.

El manizaleño aseguró que se sentía feliz por Giovanny y su hijo tras volverse a reencontrar tras más de dos semanas de incertidumbre.

Nadie merece vivir algo así.