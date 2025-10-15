Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri le respondió sin filtro a Juliana Calderón: "hago lo que quiera"

La influenciadora Andrea Valdiri reaccionó a las fuertes palabras de Juliana Calderón en su contra.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri y Juliana Calderón
Andrea Valdiri reaccionó a críticas de Juliana Calderón/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdiri le contestó a Juliana, hermana de Yina Calderón, luego de que la barranquillera cuestionara su profesión tras la advertencia en vivo que le lanzó a la influenciadora la Jesuu.

¿Qué le dijo Andrea Valdiri a Juliana Calderón?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo donde indicó que no es el hecho de tener un título universitario, sino de tener educación, algo que se enseña desde casa y que es algo que ella no tiene.

Andrea Valdiri contra Juliana Calderón

Aprovechó para lanza un mensaje a los estudiantes y profesionales en Derecho, asegurando que no se pongan en ridículo.

"Si estudias una carrera que es de gran importancia como ser abogado aquí en Colombia y sales hablando de una manera tan despectiva, es que ni siquiera puedes interpretar bien un texto, qué se deja pa' ese tipo de abogadas, qué miedo", expresó.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre las críticas por sus relaciones y sus hijas?

La influenciadora también respondió a las críticas que le lanzó de que suele estar con muchos hombres y tiene hijos de cada uno, a lo que ella tomó el comentario con humor y señaló que ella no es "mojigata" y que no va a permanecer con un hombre solo por el qué dirán cuando las cosas ya no funcionan para ella.

Andrea Valdiri le contesta a Juliana Calderón

En cuanto a sus hijas destacó que, le molestaba bastante que se metieran con sus hijas, pero le dejó un contundente mensaje.

"Me doy el lujo (...) gracias a Dios yo no de pendo de un hombre porque trabajo por lo mío. Ese tipo de comentarios creyendo que te van a ofender habla más de ella, de la a educación que no tiene que lo que yo haga en mi vida y con mi cu** hago lo que quiera porque ni tú ni nadie me paga un recibo", agregó.

También indicó que considera que siempre critican lo mismo, por lo que, siente que no van a parar de lanzar comentarios negativos hacia diferentes personas.

Por ahora, Valdiri sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales y entrenando para su enfrentamiento contra Yina Calderón.

