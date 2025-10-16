Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri se pronunció sobre sus pleitos con Valentino Lázaro

La influenciadora Andrea Valdiri habló sobre sus diferencias con Valentino Lázaro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri y Valentino Lázaro
Andrea Valdiri se sinceró sobre Valentino Lázaro/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdirise pronunció sobre Valentino Lázaro luego de que este le ofreciera una disculpas por los comentarios que ha hecho en su contra.

¿Qué dijo Valentino sobre Andrea Valdiri?

Luego de los pleitos mediáticos que han protagonizado los creadores de contenido, Valentino decidió ofrecerle unas disculpas a Andrea Valdiri señalando que, aunque algunas de las cosas que dijo sobre ella aún las sostiene hay otras que ase arrepiente haber dicho.

Valentino se disculpa con Andrea Valdiri

Entre ellas, haberse involucrado en su vida personal y atacarla de manera incorrecta por inmadureces del pasado.

Además, resaltó que la apoya al 100% en su enfrentamiento contra Yina Calderón, con quien ahora él está en desacuerdo.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Valentino Lázaro?

La barranquillera realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y despejó algunas dudas de sus fanáticos mientras iba camino a recorrer las calles de Bogotá, donde se encuentra temporalmente para su competencia de boxeo 'Stream Fighters 4'.

Andrea Valdiri sobre Valentino Lázaro

Según detalló no tiene nada en contra de Valentino Lázaro y de hecho, espera que puedan solucionar correctamente sus diferencias.

Indicó que su proceso escaló a la vía legal y planea que puedan dialogar y llegar a un acuerdo junto a sus abogados.

"No he tenido la oportunidad de encontrarme con él porque en las citaciones no se ha presentado y los tiempos tampoco han dado. Vamos a ver de pronto más adelante uno resuelva sus problemas", expresó.

Indicó que siente que los problemas no se revuelven por redes sociales, sino los dos cara a cara hablando sobre los que les incomoda y si seguirán atacándose o dejarán todo hasta ahí.

"En este momento de mi vida estoy como amor y paz", agregó.

Por ahora, la influenciadora sigue enfocada en lo que será su enfrentamiento contra Yina Calderón este sábado 18 de octubre en el Coliseo Live, donde competirá contra ella en el ring de boxeo.

En el evento también se enfrentarán otros influenciadores, entre ellos Karina García contra la mexicana Karely Ruiz, siendo otro de los enfrentamientos más esperados de la noche.

