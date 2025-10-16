Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novia de Yeferson Cossio le dio lujoso regalo y recordaron a Jenn Muriel

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio en su aniversario con un prestigioso regalo y su reacción dividió opiniones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora y empresaria Carolina Gómez sorprendió al creador de contenido con un lujoso regalo de aniversario.

¿Qué regalo le dio Carolina Gómez a Yeferson Cossio?

La famosa pareja decidió ir a cenar en marco de su aniversario, la cual transmitieron con sus millones de fanáticos.

Yeferson Cossio de aniversario con su novia

En medio de la cena, Carolina Gómez le obsequió un lujoso reloj, detallando que sabía que le gustaba mucho esa marca y que quería darle un "hermanito" a su reloj favorito.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al regalo de Carolina Gómez?

El influenciador se mostró muy asombrado y apenado detallando que conoce lo costoso que son esos relojes, por lo que, no sabía si recibirlo o no.

"Ni siquiera me siento bien, ¿cuánto se gastó en eso? amor es demasiado, es mucho, esto es muy caro, amor perdón por la reacción es que no...", expresó.

Su novia se mostró muy feliz y emocionada comentándole que decidió darle ese regalo por el increíble hombre que ha sido con ella.

¿Cómo reaccionaron los internautas al regalo de Carolina Gómez a Yeferson Cossio?

Miles de seguidores de los influenciadores los felicitaron por esa gran relación que sostienen, otros defendieron a Carolina Gómez detallando que en realidad ama al creador de contenido y no está con él por interés como muchos creen, pues ella también tiene su propio dinero; mientras que otros no tardaron en criticar la situación y recordar a Jenn Muriel, expareja de Cossio.

La paisa llegó de nuevo a la conversación debido a que ambos protagonizaron un video cuando eran pareja, en el que Jenn Muriel le obsequiaba un lujoso reloj de la misma marca, el cual en ese momento le costó 200 mil dólares tras tener oro blanco con diamantes.

Por su parte, Yeferson Cossio sorprendió a Carolina Gómez en el aniversario con una mascota y una romántica decoración en su cuarto, provocando lágrimas de felicidad en ella por tan tierno regalo.

Por ahora, los creadores de contenido siguen entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus publicaciones en redes sociales y disfrutando de su romance.

