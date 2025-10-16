Yina Calderón reveló que quiere que Karina García gane en evento de boxeo

La empresaria Yina Calderón reveló su apoyo a Karina García en su enfrentamiento contra Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karina García en 'Stream Fighters 4'?

La creadora de contenido confesó en su programa 'Escándalo TV' que quiere que gane su excompañera de La casa de los famosos Colombia en Stream Fighters 4, evento en el que ella también participará.

Recordemos que, esta competencia de boxeo es organizada por el streamer Westcol, donde competirán varios influenciadores entre sí.

Yina Calderón se le medirá contra Andrea Valdiri y Karina García contra la mexicana Karely Ruiz.

Según señaló ella quiere que gane Karina García porque le gustaría que el triunfo quedara en Colombia, pero cree que la ganadora será Karely Ruiz, pues su profesor la vio entrenando y detalló que tiene buena técnica.

"Karina puede sorprender porque en La casa de los famosos cuando había las competencias yo no sé de dónde sacaba la fuerza y terminaba ganando, de mi parte cayéndome muy bien Karely quisiera que el triunfo que quedara en Colombia con Karina", señaló.

Por su parte, su hermana Leonela indicó que Karina García ha entrenado muy fuerte, pero no quiere demostrar tanto.

Yina Calderón señaló que Karina García tiene un personaje, el cual es hacerse "la br*ta", pero en realidad es una mujer muy inteligente.

Artículos relacionados Yina Calderón Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Yina Calderón sobre Karina García?

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron, apoyaron las palabras de Yina Calderón, mientras que otros cuestionaron tanto elogio hacia Karina García sugiriendo que es evidente que la empresaria quiere volver a ser amiga de la paisa, pese a que ella diga que no.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri le respondió sin filtro a Juliana Calderón: "hago lo que quiera"

Por ahora, Yina Calderón sigue enfocada en entretener a sus fanáticos con sus polémicas opiniones en su programa y en sus redes sociales, además de estar entrenando y organizando detalles de lo que serpa su participación en el evento de boxeo, donde detalló que sorprenderá bien sea con su enfrentamiento o con su entrada.

Por su parte, Karina García también sigue entrenando y acoplándose a la altura en Bogotá para poder tener un buen rendimiento en su enfrentamiento.