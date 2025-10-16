Inspiradora entrevista de Valentina Castro en sus comienzos: "Toda mi vida estuve en sandalias"
Valentina Castro tiene una historia de vida de admirar, se dedicaba a hacer trenzas y tampoco sabía caminar en tacones.
¡Colombia brilló en el Victoria's Secret Fashion Show 2025! Aparte de la presentación de la estrella Karol G, la modelo Valentina Castro causó furor.
Nacida en Tumaco, Nariño, la vida de Valentina giró en torno a su barrio y sencillez. Antes de ser tendencia, Noticias RCN ya había hablado con la joven que se convirtió en la prueba viviente de que los sueños se hacen realidad.
Con su talento y belleza, Castro deslumbró en pasarelas y se consolidó en el mundo del modelaje.
¿Cómo fueron los inicios de la modelo Valentina Castro?
En medio del éxito, la modelo volvió a Tumaco y desde allí reveló que creció en medio de dificultades.
Mientras caminaba por las calles de su barrio, contó que al pisar las prestigiosas pasarelas se sintió como una "diosa".
El éxito de Valentina fue rápido, pero mantiene sus pies en la tierra. Siempre agradecida con todo el apoyo que ha recibido desde hace tiempo.
Una de las pasarelas que tuvo Castro fue con la prestigiosa casa de moda Louis Vuitton. En sus recuerdos expresó que vio a muchos famosos.
"Anhelaba estar aquí, respirar mi aire, estar con mi familia, la comida, el mar, el sol", expresó.
Cuando la modelo charló con Noticias RCN no dudó en seguir soñando, dijo que se imagina una pasarela de Louis Vuitton en Tumaco para muchas niñas.
¿A qué se dedicaba Valentina Castro antes de ser modelo?
Antes de todo lo que le ha pasado a la colombiana, que fue una sensación al desfilar con Victoria's Secret, se dedicaba a hacer trenzas en casas vecinas, ese era su trabajo, pero le llegó un ofrecimiento de un cazatalentos, viajó a República Dominicana, acompañada de su mamá.
Luego de un casting, firmó el contrato de modelo exclusiva de Louis Vuitton.
"Toda mi vida estuve en sandalias y fue hasta ahora que manejo los tacones. No fue algo muy difícil, me enseñaron de una manera que se me hizo tan fácil y aprendí rápido. Ahora cualquier zapato que me pongan yo los manejo", reveló.
Mientras modelaba, estudiaba de noche. Actualmente, Valentina Castro es la primera modelo colombiana es pisar la pasarela de Victoria's Secret con top models de talla mundial.