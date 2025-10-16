Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Cazzu dedicó unos minutos para hacer una dedicatoria a las madres que sacan adelante a sus hijos sin la presencia de un hombre.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena.
La contundente respuesta de Cazzu al comunicado de Christian Nodal. Foto | Frazer Harrison.

En medio de un reciente concierto en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, la cantante Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, capturó la atención de los asistentes luego de que decidiera responderle con firmeza al comunicado que emitió Christian Nodal.

¿Qué respondió Cazzu frente al comunicado que emitió Christian Nodal?

En medio de la presentación, la intérprete aseguró sentirse agr3dida por todos los comentarios que ha recibido a raíz de su pasada relación con el cantante mexicano, además de revelar que, como muchas, no solo no recibe ayuda, sino 4taques.

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente, esta canción la dedicó a las mamás que crian solas a sus hijos”, fueron las conmovedoras palabras de la mujer que con un papel en la mano decidió abrir su corazón frente a sus fans.

Allí, la Argentina, confesó que por mucho tiempo estaba convencida de que el silencio era de alguna manera una forma de paz, sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que ya no podía seguir callada frente a lo que estaba viviendo.

Cazzu y Christian Nodal asisten a la Gala Persona del Año 2022 de La Academia Latina de la Grabación en honor a Marco Antonio Solís en el Michelob ULTRA Arena.
Cazzu respondió con firmeza al comunicado de Christian Nodal. Frazer Harrison.

¿Cuál fue la respuesta de Cazzu tras el comunicado de Christian Nodal?

Durante su discurso, las artista también hizo énfasis en que cuándo habla de la situación que se encuentra atravesando con su empareja, lo hace desde su posición como mamá.

“Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”, afirmó, ademas de insistir en cómo la música y los hijos son ese “bálsamo” que las madres necesitan cuando la tristeza “les oprime el pecho”.

¿Qué dijo Christian Nodal en el reciente comunicado que emitió?

Las declaraciones de Cazzu llegan luego de que Nodal publicara un comunicado a través de sus abogados, en el que se hizo claridad en que el cantante habría cumplido con todas las obligaciones que tiene como papá.

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Así respondió Cazzu al comunicado emitido por Christian Nodal. Foto | Jose R. Madera.

Frente a las palabras de Cazzu minutos antes de hacer su interpretación, el público le expresó su apoyo entre aplausos y gritos, como una muestra de respaldo ante todo lo que ha venido ocurriendo desde su ruptura con Nodal.

 

