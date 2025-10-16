Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Durante su gira por México, Cazzu sorprendió al hablar abiertamente sobre la crianza de su hija y la participación de Christian Nodal como padre.

Nodal desmiente la versión de Cazzu sobre la manutención y crianza de su hija. (Foto de Frazer Harrison/AFP)

Sus declaraciones generaron revuelo entre los internautas al insinuar que Nodal es un padre ausente y que no colabora activamente en la educación de la menor. Además, la cantante argentina aseguró que debe recurrir a un juez para poder viajar con su hija.

¿Qué respondió Nodal sobre las declaraciones de Cazzu sobre la manutención de su hija Inti?

Ante esto, Christian Nodal decidió responder de manera formal a través de un comunicado emitido por su abogado, Cesar Muñoz.

En el documento, el equipo legal del cantante mexicano desmiente categóricamente las afirmaciones de Cazzu, expresando que Nodal nunca se ha negado a autorizar los viajes internacionales de su hija.

De hecho, dicen que los permisos no son “unilaterales”, como sugirió Cazzu, y que siempre han estado dispuestos a facilitar la movilidad de Inti.

El comunicado también señala que Cazzu estaría incurriendo en una falta legal al hacer públicas las mediaciones que ambas partes están llevando a cabo por el bienestar de su hija.

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina”, expresa el abogado Cesar Muñoz en el comunicado.

Según el abogado Cesar Muñoz, estos procesos están protegidos por la ley argentina y deben mantenerse en estricta confidencialidad. La exposición mediática, afirman, solo busca generar polémica con versiones distorsionadas de los hechos.

¿Por qué Nodal no ha convivido con su hija ahora que Cazzu está en México?

Además, el equipo legal de Nodal reveló que se han comunicado con la abogada de Cazzu, Soledad Lizardo, para coordinar un encuentro que permita al artista convivir con su hija ahora que la cantante argentina se encuentra en México. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

El comunicado concluye reafirmando que la prioridad de Nodal es el bienestar y la protección de Inti, y que cualquier acción que emprenda será en función de garantizarle una vida estable y segura.

Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas se dividen entre el apoyo y la crítica.