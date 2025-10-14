Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"

La cantante argentina Cazzu aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México junto a su hija Inti y su equipo de trabajo.

Cazzu confiesa que Nodal es un padre ausente. (Foto Mireya Acierto/AFP)

La artista se encuentra en el país como parte de una gira Latinaje Live, que recorrerá varias ciudades entre el 14 y 24 de octubre de 2025.

En medio de una etapa marcada por cambios personales y profesionales, Cazzu ha mantenido el foco en su carrera y en el bienestar de su hija.

Desde que se confirmó su separación con Christian Nodal, la cantante ha sido bastante reservada con el tema. Sin embargo, su llegada a México ha sido una oportunidad para mostrar como equilibra su rol como madre con sus compromisos laborales.

¿Por qué Cazzu puede viajar con su hija sin la autorización de Christian Nodal?

Frente a las cámaras del programa El Gordo y La Flaca, Cazzu respondió a las preguntas de los periodistas, quienes le consultaron cómo logra viajar tanto con su hija Inti siendo tan pequeña y qué tan presente está Nodal en su crianza.

“Es un permiso unilateral, es un permiso que se lo pedimos al juzgado porque yo puedo sustentar que necesito viajar”, explicó Cazzu en sus declaraciones.

También aseguró que demuestra constantemente los cuidados que tiene con su hija, lo que refuerza su derecho a movilizarse sin dejar su rol maternal.

¿Qué dijo Cazzu sobre la ausencia de Christian Nodal como padre?

Por otra parte, Cazzu habló sin filtros sobre la paternidad de Nodal, dejando entre ver que está acostumbrada a que sea un papá ausente y que no tiene mucha participación en la educación de Inti.

“Se comunicó su abogado para preguntar que si podía verla y como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda lo veremos”, dijo Cazzu.

A pesar de sus palabras, la cantante confesó que espera que esta situación no sea permanente y que Nodal tenga la disposición para que las cosas puedan mejorar por el bienestar de su hija Inti.

“Las cosas pueden cambiar, siempre que haya predisposición las cosas pueden cambiar y mejorar”, aseguró la cantante argentina.

Además, Cazzu dejó claro que no dará declaraciones sobre su situación sentimental ni dará detalles sobre lo que ocurrió con Christian Nodal.

También mencionó que no le preocupa si hubo infidelidades o no, ya que, según sus palabras, no sería ni la primera, ni la última vez que pasaría por algo así, restando importancia a las especulaciones que circulan en redes sociales.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Por un lado, muchos fans de Cazzu aplaudieron su madurez, destacando su capacidad para hablar de manera honesta sin caer en provocaciones.

Por otro lado, algunos seguidores de Nodal lo defendieron, señalando que, más allá de tomar partido, lo importante es el bienestar de Inti.

La artista argentina reafirma que está en una etapa de transformación, donde prioriza el equilibrio entre su carrera y su vida personal.