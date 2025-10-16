Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Quedan pocos días para que sea el esperado evento en el que Karina García y Karely Ruiz se enfrenten en el ring, Manelyk González reveló a sus seguidores emocionante noticia para los fans de la modelo paisa.

¿Por qué Manelyk González viajará a Colombia para apoyar a Karina García?

Manelyk González a través de su cuenta de TikTok donde suma más de 15 millones de seguidores, la influencer compartió un video en el que mostró parte de su guardarropa.

En el video, la mexicana contó que estaba alistando la ropa con la que viajará a la capital de Colombia. Muy emocionada, reveló: “Chicas, ¡nos vamos para Bogotá en tres días!”.

Manelyk contó a sus seguidores que estaba entre nerviosa y ansiosa por el enfrentamiento que tendrá su amiga Karina García, la cual conoció en medio de su estadía en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Manelyk González no dudó en viajar a Colombia por Karina García. (Foto: Canal RCN)

“No sé qué va a pasar, tengo miedo”, confesó Mane. La mexicana aseguró tener sentimientos encontrados, pues aún no sabe quién será el enfrentamiento principal en el Stream Fighters, el evento organizado por el streamer colombiano Westcol, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre.

¿Qué dijo Manelyk González sobre Karely Ruiz la contrincante de Karina García?

Manelyk despejó las dudas y, sin filtro, habló sobre lo que piensa de las dos contrincantes.

Contó que Karely le parece una chica muy guapa, a quien conoce desde hace tiempo y con quien comparte su nacionalidad mexicana. Sin embargo, se siente entre la espada y la pared, ya que Karina García es “mi súper, súper amiga”.

“No saben lo emocionada que estoy de este macro evento”, comentó muy emocionada mordiendo una pinza del cabello.

Asimismo, dejó ver a sus fanáticos cuáles serán los posibles outfits que usará en el evento de Westcol, uno de ellos fue un conjunto de falta y blazer animal print como el más opcionado.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar entre ellos se leían: “Gracias Mane eres una excelente amiga” o “Bienvenida a Colombia siempre, yo creo que Kari pierde pero aun así la amamos”.