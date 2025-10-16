Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?

Las modelos de Victoria's Secret están entre las mejor pagadas del mundo e internautas se preguntan por el caso de la colombiana Valentina Castro.

Juan David Velásquez
Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas
¿Cuánto le pagaron a Valentina Castro en Victoria's Secre?

Durante la noche del 15 de octubre se vivió el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show tras seis años de haber sido pausado, una noche en donde brillaron las mujeres más bellas del planeta.

Durante años, Victoria’s Secret ha sido una de las marcas más influyentes en el mundo de la moda, y sus modelos conocidas como los “ángeles” han disfrutado de una posición privilegiada tanto en prestigio como en ingresos.

La pasarela del Victoria's Secret Fashion Show de 2025 reunió a las modelos más reconocidas e importantes en un evento en el que Colombia dijo presente con Karol G, Daniella Álvarez y la modelo que desfiló Valentina Castro.

Una de las preguntas que han surgido tras el desfile es cuánto pueden cobrar las modelos que hicieron parte de este evento, en especial las conocidas como 'ángeles', quienes son directamente de la organización.

El dinero que ganan las modelos en este exclusivo desfile pueden variar considerablemente, dependiendo de su reconocimiento, trayectoria y rol dentro del desfile.

Lo que cobran las modelos de Victoria's Secret.
Las modelos de Victoria's Secret ganan bastante bien. (AFP: ANGELA WEISS)

Los "Ángeles de Victoria's Secret" son las mejor remuneradas, estas modelos no solo ganan por su aparición en la pasarela, ya que también detrás tienen importantes y exclusivas marcas del mundo.

No es un secreto que hoy en día la mayor parte de los ingresos de las modelos y celebridades proviene de contratos con marcas que las vuelven embajadoras.

Sin embargo, según han revelado portales internaciones, estas modelos pueden llegar a recibir entre $10.000 y $100.000 dólares por participar en este icónico desfile.


Dentro de las modelos que más han ganado en la historia de Victoria´s Secret están la brasileña Gisele Bündchen, quien se destaca como la modelo mejor pagada en la historia de la marca con unos 44 millones de dólares por año.

Le siguen, Adriana Lima con 9 millones, después la holandesa Doutzen Kroes con 7.5 millones d dólares y le sigue Alessandra Ambrosio con 5 millones de dólares.

Valentina Castro marcó historia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 al convertirse en la primera colombiana en desfilar oficialmente para este importante evento de moda,

La joven oriunda de Tumaco saltó a la pasarela con un outfit urbano de la línea Pink, esto lo hizo al ritmo de la agrupación surcoreana de K-pop llamada TWICE.

Aunque hasta el momento la joven colombiana no ha revelado cuánto le pagaron por participar en este importante desfile, al ser su primera vez, los ingresos por participar son menores y según fuentes de este ámbito podrían estar entre los 2.000 a 10.000 dólares.

Cuánto cobran las modelos de Victoria's Secret
Las grandes sumas que ganan las modelos de Victoria's Secret. (AFP: ANGELA WEISS)
