Hassam se pronunció tras ser hospitalizado de emergencia y publicó reveladora foto

Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido como Hassam, preocuopó a sus seguidores en la mañana del 16 de octubre luego que su equipo revelara un comunicado en el que se reveló que el humorista estaba hospitalizado.

¿Por qué está hospitalizado Hassam, locutor de "¿Qué hay pa' dañar?"?

En los últimos días los oyentes y televidentes de "¿Qué hay pa' dañar?" se extrañaron por la ausencia del humorista Hassam en la mesa de trabajo del programa digital del Canal RCN.

Tras varias preguntas de los seguidores del comediante, su equipo de trabajo lanzó un comunicado en sus redes sociales en donde informó la razón de la ausencia de Hassam del programa, un percance de salud.

“Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica.

El equipo de trabajo de Hassam contó que el humorista tuvo que ser hospitalizado de urgencia y que se encontraba bajo observación médica.

Hassam compartió foto desde el hospital. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la foto que compartió Hassam desde el hospital?

Frente a la salud del humorista, su equipo de trabajo aseguró que se encontraba recuperándose satisfactoriamente y que estaba estable.

Afortunadamente, su estado de salud es estable y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva.

Horas después de ese primer comunicado del equipo de trabajo del humorista, el mismo Hassam rompió el silencio y compartió una foto y mensaje para darles tranquilidad a sus seguidores.

Hassam publicó una instantánea en donde se dejó ver acostado en la habitación del hospital y conectado a algunas máquinas médicas que controlan su estado de salud. El humorista dejó un mensaje de tranquilidad para sus seguidores.

“¡Hey! Seguimos vivos”

¿Qué nuevos detalles hay sobre la salud de Hassam?

El equipo de Hassam les reveló a sus seguidores que próximamente les estarían dando nuevos detalles del estado de salud del humorista.

En los próximos días se emitirá un comunicado nuevo con información actualizada sobre su estado y evolución.

Asimismo, les agradecieron a todos por sus muestras de cariño, apoyo y mensajes de solidaridad hacia Hassam en las últimas horas tras conocerse su estado de salud.

Agradecemos el respeto por su privacidad y la de su familia mientras continúa recuperándose.