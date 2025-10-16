El comportamiento de las personas es algo que se ha convertido en un tema de estudio de diferentes áreas, entre ellas la psicología.

¿Qué sucede cuando se siente envidia?

Cada quien adopta una personalidad que con el paso del tiempo va volviendo suya y modificando, pero no todo es bueno debido a que existen actitudes que se van más para el lado negativo y se relacionan con el sentimiento de envidia.

Si bien es cierto que cualquier sujeto experimenta la envidia, se trata de un sentimiento que no es bien visto y puede causar molestia de manera personal como colectivo.

Para tratar la envidia es necesario trabajar en la autoestima, confianza y otras variables. No obstante, también vale la pena aprender a conocer a aquellas personas que por sus palabras es posible que se asocien a este reprochable sentimiento.

Es común sentir envidia | Foto de Freepik.

¿Cuáles son las frases que se adjuntan a las personas envidiosas?, según la IA

Con el avance de la tecnología, uno de los elementos más innovadores y con una alta demanda de uso es la inteligencia artificial (IA). En efecto, se le preguntó al chatbot las palabras que más repiten las personas que son envidiosas y por qué sucede esto.

Hay palabras que repiten los envidiosos | Foto Freepik.

Sin más preámbulo, la lista de palabras que la IA adjuntó a las personas con características de envidia son:

" Ay, pero eso no es para tanto": minimiza lo que otro consiguió para sentirse al mismo nivel o superior.

minimiza lo que otro consiguió para sentirse al mismo nivel o superior. "Si yo quisiera, también podría": excusa para no aceptar que el otro se esforzó más o tuvo disciplina.

excusa para no aceptar que el otro se esforzó más o tuvo disciplina. "A mí no me impresiona": muestra rechazo hacia algo que en el fondo le gustaría tener o lograr.

muestra rechazo hacia algo que en el fondo le gustaría tener o lograr. "Seguro tiene algo que esconder": intenta desacreditar al otro insinuando falsedad o hipocresía.

intenta desacreditar al otro insinuando falsedad o hipocresía. "Eso cualquiera lo hace": resta valor al logro ajeno para proteger su propio ego.

resta valor al logro ajeno para proteger su propio ego. "Le va bien, pero": siempre hay un 'pero' que busca manchar algo positivo.

siempre hay un 'pero' que busca manchar algo positivo. "No entiendo por qué tanto alboroto": señal clara de incomodidad con la atención que recibe otra persona.

