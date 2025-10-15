Ella es Valentina Castro, la modelo colombiana que brilló en el desfile de Victoria’s Secret

El mundo de la moda se reunió el 15 de octubre en uno de los eventos más icónicos de este mundo, el Victoria's Secret Fashion Show organizado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es Valentina Castro, la modelo colombiana que brilló en el Victoria's Secret Fashion Show?

La pasarela del Victoria's Secret Fashion Show reunió a las modelos más reconocidas e importantes en un evento en el que Colombia dijo presente con tres representantes.

Por el lado de Colombia estuvieron la cantante Karol G, quien brilló y deslumbró con su talento en el escenario. Junto a La Bichota estuvieron la presentadora Daniella Álvarez quien cautivó con su belleza e historia en la alfombra roja y la modelo Valentina Castro, la primera mujer en desfilar para este importante evento.

Valentina Castro se había apoderado de las tendencias en los últimos días luego de confirmarse su presencia en el Victoria's Secret Fashion Show a sus 20 años.

Esta joven modelo afrodescendiente con paso firme, estilo y carisma se llevó todas las miradas y aplausos del público de uno los espectáculos más emblemáticos de la moda.

Valentina Castro representó a Colombia en el Victoria's Secret Fashion Show. (AFP: Dimitrios Kambouris)

¿Cómo llegó Valentina Castro al Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Valentina Castro marcó historia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 al convertirse en la primera colombiana en desfilar oficialmente para este importante evento de moda,

La joven oriunda de Tumaco saltó a la pasarela con un outfit urbano de la línea Pink, esto lo hizo al ritmo de la agrupación surcoreana de K-pop llamada TWICE.

Valentina utilizó una especie de conjunto deportivo de color rosados con detalles brillantes, un gorro negro y unas tacones del mismo tono.

La joven de 20 años cumplió así su sueño de esta en este importante desfile luego de ganarse su lugar tras un exigente proceso de selección en el que participó.

Antes del desfile se había hecho virales unas declaraciones de Valentina en donde aseguraba que estaba contenta por desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

¿Qué hacía Valentina Castro antes de llegar a las grandes pasarelas del mundo?

Valentina Castro es símbolo de inspiración y todo un modelo a seguir para jóvenes que sueñan con el modelaje.

La joven es originaria de Tumaco, Nariño, en donde descubrió su pasión por el modelaje y en donde dio sus pinitos.

Aunque este era su mayor sueño, Valentina se dedicaba a trenzar cabellos afros, una labor con la que lograba ganarse la vida y ayudar a su familia.

Su belleza y carisma la hicieron darse a conocer ante expertos de moda que le dieron su voto de confianza y la prepararon. Hasta el momento Valentina ha participado en importantes eventos como la Semana de la Moda de París.