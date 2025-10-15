Jhonny Rivera envió un fuerte mensaje sobre su hijo Andy Rivera: "No sabíamos cómo ayudarlo"

Jhonny Rivera envió un mensaje dedicado a su hijo, Andy Rivera, quien está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera, su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

A pocos días del evento, el pereirano habló sobre la salud mental, el poder de la música y la fortaleza que ha visto en su hijo después de momentos difíciles.

Artículos relacionados Yeferson Cossio ¿Yeferson Cossio está siendo víctima de brujería? Esto fue lo que dijo

¿Por qué el mensaje de Jhonny Rivera conmovió tanto a sus seguidores?

A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera decidió compartir unas palabras que rápidamente se hicieron virales al recordar la dura etapa que atravesó su hijo Andy, marcada por la depresión y la ansiedad, y sin rodeos, confesó que como familia se sintieron impotentes al no saber cómo ayudarlo en su momento.

Explicó que muchas veces quienes enfrentan problemas de salud mental no se atreven a pedir ayuda por miedo al juicio y muchos padres que han visto a sus hijos luchar en silencio.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia David Sanín habló tras su eliminación de MasterChef Celebrity: “Fue una experiencia brutal”

¿Cómo superaron los momentos más oscuros de Andy Rivera?

Jhonny aseguró que con el paso del tiempo y gracias al apoyo emocional logró superarlo, y recordó que, aunque los procesos emocionales son duros, es posible salir adelante con acompañamiento.

Jhonny Rivera expresó su orgullo por Andy Rivera, quien se prepara para presentarse por primera vez en el Movistar Arena. (Foto Canal RCN).

Jhonny Rivera resaltó la resiliencia de su hijo y cómo la música se convirtió en una herramienta poderosa de sanación, pues para él, el escenario del Movistar Arena no solo representa un logro profesional, sino también una victoria personal después de una larga batalla interna.

¿Qué significa el Movistar Arena para Andy Rivera en este momento de su carrera?

El próximo concierto de Andy Rivera en el Movistar Arena, programado para el sábado 18 de octubre, simboliza un nuevo comienzo, y para Jhonny Rivera, este evento es un sueño hecho realidad y un reflejo del esfuerzo que su hijo ha puesto en reconstruirse emocionalmente.

Andy Rivera se alista para su concierto más importante, mientras su padre celebra su resiliencia y crecimiento emocional. (Foto Canal RCN).

El mensaje, más allá de ser un simple agradecimiento, se convirtió en una reflexión sobre la importancia de la empatía, la salud mental y las situaciones que también afectan a las figuras públicas en medio de los procesos creativos y los compromisos profesionales.