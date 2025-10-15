Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así fue el look y desfile de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show ¡Orgullo colombiano!

Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina que cantó en el acto principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
Karol G deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. (AFP: THIBAUD MORITZ)

La artista paisa Karol G ha vuelto a hacer historia en la jornada del 15 de octubre tras presentarse en elVictoria’s Secret Fashion Show 2025.

Artículos relacionados

¿Cómo lució Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La artista antioqueña se convirtió en la primera artista latina en cantar en el acto principal de este emblemático evento de moda.

Karol G encabezó la lista de artistas que se presentaron en el Victoria’s Secret Fashion Show, un evento realizado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos.

La Bichota desfiló en esta icónica pasarela luciendo un atuendo completamente rojo, el cual acompañó con unas alas de ángel características de los ángeles de Victoria’s Secret.

Karol G abrió con broche de oro este evento que volvió a organizarse tras una pausa de seis años, en una nueva versión en donde la inclusión, diversidad y empoderamiento femenino fueron protagonistas.

Karol G
Karol G en Victoria´s Secret Show. (AFP: ANGELA WEISS)

Artículos relacionados

¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Karol G aparte de deslumbrar con su look en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, también brilló por su talento musical.

La colomnbiana cantó varias canciones de su álbum Tropicoqueta mientas las mejores modelos del mundo hacían su pasarela.

Asimismo, el show contó la participación de reconocidos artistas como Madison Beer, Missy Elliott y el popular grupo surcoreano de K-pop, TWICE.

Al ritmo de ellos desfilaron modelos reconocidas como: Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Gigi Hadid, Candice Swanepoel y Lily Aldridge.

Artículos relacionados

¿Cómo le fue a Valentina Castro en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La otra colombiana que se destacó en este evento fue la colombiana Valentina Castro, oriunda de Tumaco, Nariño, quien fue elegida para estar en el icónico desfile de Victoria’s Secret de este 15 de octubre en Nueva York.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Megaland anuncia la venta de boletería. Talento nacional

Megaland 2025 celebra 20 años en Bogotá: cartel confirmado y boletas a la venta

Ya inició la venta general de entradas para Megaland 2025, el festival que celebrará sus 20 años en El Campín.

Amaia Montero actúa durante el concierto "Voces Solidarias" en Bogotá, Colombia. Talento internacional

Es oficial: Amaia Montero vuelve a ser la voz de La Oreja de Van Gogh tras 18 años

A través de un comunicado, la legendaria banda española dio a conocer la noticia que emocionó a millones de fans.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Salieron a la luz fotografías en las que confirmarían que Katy Perry tiene nuevo novio y fanáticos dividen opiniones en redes.

Lo más superlike

Ricardo aseguró que su avance en MasterChef se debe a su fe y al esfuerzo constante en cada reto de la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón opinó al ver a Ricardo en el top 10: "Pocos teníamos fe de que llegaras hasta acá"

El comentario de Claudia Bahamón sobre Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity causó sorpresa y abrió debate entre los fans.

Mateo Varela mostró curiosa reacción de Norma Nivia tras presunta infidelidad Mateo Varela

Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

Leonardo Ramírez había pedido la eutanasia Talento nacional

El reconocido actor que falleció por enfermedad terminal luego que le negaran la eutanasia

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó