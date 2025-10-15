La artista paisa Karol G ha vuelto a hacer historia en la jornada del 15 de octubre tras presentarse en elVictoria’s Secret Fashion Show 2025.

¿Cómo lució Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La artista antioqueña se convirtió en la primera artista latina en cantar en el acto principal de este emblemático evento de moda.

Karol G encabezó la lista de artistas que se presentaron en el Victoria’s Secret Fashion Show, un evento realizado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos.

La Bichota desfiló en esta icónica pasarela luciendo un atuendo completamente rojo, el cual acompañó con unas alas de ángel características de los ángeles de Victoria’s Secret.

Karol G abrió con broche de oro este evento que volvió a organizarse tras una pausa de seis años, en una nueva versión en donde la inclusión, diversidad y empoderamiento femenino fueron protagonistas.

Karol G en Victoria´s Secret Show. (AFP: ANGELA WEISS)

¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Karol G aparte de deslumbrar con su look en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, también brilló por su talento musical.

La colomnbiana cantó varias canciones de su álbum Tropicoqueta mientas las mejores modelos del mundo hacían su pasarela.

Asimismo, el show contó la participación de reconocidos artistas como Madison Beer, Missy Elliott y el popular grupo surcoreano de K-pop, TWICE.

Al ritmo de ellos desfilaron modelos reconocidas como: Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Gigi Hadid, Candice Swanepoel y Lily Aldridge.

¿Cómo le fue a Valentina Castro en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La otra colombiana que se destacó en este evento fue la colombiana Valentina Castro, oriunda de Tumaco, Nariño, quien fue elegida para estar en el icónico desfile de Victoria’s Secret de este 15 de octubre en Nueva York.