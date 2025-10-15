Megaland 2025 celebra 20 años en Bogotá: cartel confirmado y boletas a la venta

Megaland 2025 se prepara para una celebración sin precedentes. Este año, el festival cumple dos décadas de historia y lo hará con una edición cargada de música, energía y grandes nombres del panorama urbano y popular.

Megaland da inicio a la venta de entradas a través de Ticketmaster. (Imagen oficial del Megaland)

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

El evento organizado por MegaLive, RCN, Páramos Presenta y Ocesa Colombia, reunirá más de 40 mil asistentes en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

¿Qué artistas están confirmados en el cartel de Megaland 2025?

El cartel completo fue revelado el pasado 14 de octubre, generando una ola de reacciones entre los fanáticos.

La confirmación de artistas como Arcángel, Álvaro Díaz, Greeicy, Mike Bahía, Yeison Jiménez, Corina Smith, Jhay P, Altafulla y Kris R, consolidó al festival como uno de los más esperados del año.

Desde este 15 de octubre, se ha habilitado la venta general de boletas, disponibles a través de todos los medios de pago.

¿Dónde se pueden comprar las boletas para el festival?

Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de www.ticketmaster.co, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias.

El festival no solo se destaca por su cartel artístico, sino también por una producción de alto nivel, que incluye escenarios de última tecnología, zonas de experiencia para el público y una logística pensada para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

Además, la edición 2025 busca integrar a varias generaciones, ofreciendo una mezcla de géneros que va desde el reguetón y el trap hasta la música popular y el pop urbano.

Megaland se ha consolidado como el festival de radio más grande del país, y este año no será la excepción.

Artículos relacionados Talento nacional Estos son los artistas confirmados para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

La combinación de artistas consagrados, talentos emergentes y una puesta en escena de gran formato promete una jornada inolvidable para los fanáticos de la música en vivo.

Con la venta general de boletas ya activa, los seguidores tienen la oportunidad de asegurar su lugar en una experiencia que promete superar todas las expectativas.