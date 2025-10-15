Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

En la noche del martes 14 de octubre, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, realizó una transmisión en vivo con la presentadora y participante de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, en donde entretuvieron y dieron bastante contenido a sus seguidores.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Qué hacían juntas Melissa Gate y Violeta Bergonzi?

A través de una transmisión en vivo de Kick, Melissa Gate y Violeta Bergonzi estuvieron juntas cocinando y mientras preparaban su receta, hablaban de varios temas de su cotidianidad como los hombres, la vida y otros temas privados que generaron gracia a quienes estaban conectados a la emisión.

Por su lado, Melissa Gate se empeñó en decir que “todos los hombres son infieles” y Violeta, en una conversación divertida, le trataba de explicar que eso no era cierto y por eso, la presentadora mandó a terapia a la creadora de contenido, pues según ella, Melissa “tiene mucho por sanar”.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Qué le enseñó Melissa Gate a Violeta Bergonzi?

Además de la conversación que tuvieron las dos mujeres, Melissa Gate aprovechó para enseñarle a Violeta Bergonzi su famosa frase “No te odi0. Quisiera odi4rte, pero Dios te 0dió primero”.

La lección de Melissa Gate a Violeta Bergonzi que desató risas. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, lo que generó bastante risa entre quienes se conectaron a la transmisión, es que Violeta se puso en el papel de villana y se paró en frente de Melissa Gate para repetir la frase de manera contundente y clara.

No solo fue esta frase, pues la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le enseñó otros truquitos de cómo defenderse de sus adversarios y hasta le explicó cómo irse después de una discusión.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremete contra Melissa Gate por meterse con Karina García y su hijo: "Esa vieja"

¿Qué más dijo Melissa Gate en su transmisión con Violeta Bergonzi?

En su conversación privada no tan secreta porque había cientos de conectados a su transmisión, Melissa Gate confesó que ha podido darse el gusto de estar con hombres que ha querido, pero esto para ella no ha sido suficiente y por eso se despachó en contra del género masculino.

Mientas la paisa justificaba que “los hombres no pensaban”, Violeta trataba de explicarle que ella no estaba de acuerdo y le preguntó a Gate si ella no se veía en un futuro con una familia, lo cual ella respondió que no, pues reiteró que no cree en las buenas intenciones de los hombres.