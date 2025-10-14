Así luce Dayana Angulo tras su procedimiento para bajar peso: con este método enfrentó el estrés

Hace unas semanas, se llevó a cabo el certamen de belleza Miss Universe Colombia, el reality en el que todas las candidatas demostraron su gran desempeño y disciplina a lo largo de la competencia, pero solo una se llevó la corona de Miss Colombia 2025, quien es Vanessa Pulgarín.

Desde que finalizó el certamen de belleza, muchos internautas han estado pendientes del contenido digital de cada una de las representantes, en especial por parte de Dayana Angulo, Miss Casanare , quien hizo sorprendente confesión acerca de su reciente procedimiento estético.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Cuál fue el reciente procedimiento estético que se realizó Dayana Angulo?

¿Qué consejos compartió Dayana Angulo a sus seguidores para bajar de peso? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Dayana Angulo ha acaparado la atención mediática por parte de todos sus seguidores al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 54 mil seguidores, revelando todos los cambios físicos que ha tenido en las últimas semanas y todo el estrés que manejó:

“¿Cómo logré bajar 9 kilos en un mes? Realmente, esto fue un proceso de constancia, disciplina y una decisión. Anulé un montón de alimentos y con tratamientos estéticos guiados por profesionales, entre ellos inyecciones y rutinas. Desde que entré al relity, supe que entré con kilos de más, pero sabía que esto lo iba a bajar”, añadió Dayana Angulo.

Sin duda, Dayana Angulo abrió su corazón con sus seguidores acerca del estrés que sintió en algún momento durante Miss Universe Colombia, el reality, donde aseguró que estaba subida de peso.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

Sin embargo, la excandidata demostró todo el proceso que ha realizado para tener un buen estilo de vida saludable y convertirse en un gran referente con todos sus seguidores.

¿Qué método utilizó Dayana Angulo para enfrentar el estrés?

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

En la reciente publicación de Dayana Angulo, compartió valiosos consejos con sus seguidores para enfrentar el estrés, pues aseguró que esto es un impedimento para bajar de peso, según se asesoró por parte de expertos en salud y expresó lo siguiente:

¿Cómo enfrentó Dayana Angulo el estrés? | Foto: Canal RCN

“¿Por qué el estrés no deja bajar de peso? 1. Aumenta el cortisol. 2. Provoca ans#ed#dad y antojos. 3. Altera y sueño y la recuperación muscular. 4. Genera inflamación y retención de líquidos. 5. Desajusta las horm0nas que controlan el peso. 6. Afecta tu salud emocional y motivación”, agregó Dayana.

Con base en estas palabras, la modelo le dio valiosos consejos a sus seguidores para que puedan tener rutinas saludables en su vida cotidiana para enfrentar el estrés.