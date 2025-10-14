Cazzu reveló cómo descubrió la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

En medio del revuelo que ha rodeado la relación del cantante Christian Nodal y Ángela Aguilar,recientemente Cazzu rompió el silencio para dar a conocer su versión sobre cómo se enteró del polémico romance.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri reveló la millonaria multa en caso de no participar en Stream Fighters 4

¿Cómo se enteró Cazzu del romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Desde que se confirmó la separación de Nodal en mayo del 2024, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, ha optado por guardar silencio y mantenerse alejada de los escándalos mediáticos y, en cambio, enfocarse en su carrera y en la crianza de Inti, quien nació como fruto de su relación con el cantante.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

Pese a que el tema había pasado a un segundo plano, fue justamente una entrevista que Nodal concedió a Adela Micha, lo que provocó que nuevamente él y Ángela estuvieran en el centro de la controversia, pues allí se refirió abiertamente a cómo terminó su relación con la argentina, y sobre el inicio de un romance que más tarde llegó al altar.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

El momento en el que Cazzu dio a conocer su perspectiva sobre el mencionado tema, se dio en medio de su llegada a Ciudad de México, oportunidad que los medios no desaprovecharon para abordarla respecto a su versión de los hechos.

Cazzu reveló cómo se enteró del romance de Nodal y Ángela. Foto | Frazer Harrison.

¿Qué dijo Cazzu sobre el polémico romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Frente a lo dicho por su expareja meses atrás, la intérprete no dudó en aclarar que ella no se enteró de lo sucedido por parte de los medios, sino directamente por Nodal, sin embargo, la manera en la que todo ocurrió fue lo que realmente le tomó por sorpresa.

Cazzu rompió el silencio y reveló cómo se enteró del romance de Ángela y Nodal. Foto | Frazer Harrison.

“Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos, pero no era como que yo estuviera introducida. No sé, pero tampoco me importa”, señaló, la artista quien ademas expresó su desacuerdo con la forma en la que el padre de su hija ha revelado detalles de su antigua relación.

“Compartí tanta 1ntimidad con alguien y de repente contarla… eso la verdad genera confusión en la gente, yo no haría eso”, comentó.

Y aunque han sido muchas las diferencia con quien compartió su vida años atrás, la cantante aseguró que, en ese punto de su vida, en lo único que está interesada es en estar presente en la “construcción” de la vida de su hija, pues reiteró que lo que haya pasado ya no le importa.