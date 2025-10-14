Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Cazzu reveló cómo descubrió la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tras su llegada a Ciudad de México, Cazzu reveló detalles de cómo se enteró que el cantante tenía un romance con la cantante Ángela Aguilar.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Christian Nodal and Cazzu attend the 23rd Annual Latin GRAMMY Awards at Michelob ULTRA Arena
Cazzu hizo inesperada revelación sobre el romance de Ángela y Nodal. Foto | Frazer Harrison - Giorgio Viera.

En medio del revuelo que ha rodeado la relación del cantante Christian Nodal y Ángela Aguilar,recientemente Cazzu rompió el silencio para dar a conocer su versión sobre cómo se enteró del polémico romance.

Artículos relacionados

 

¿Cómo se enteró Cazzu del romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Desde que se confirmó la separación de Nodal en mayo del 2024, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, ha optado por guardar silencio y mantenerse alejada de los escándalos mediáticos y, en cambio, enfocarse en su carrera y en la crianza de Inti, quien nació como fruto de su relación con el cantante.

Artículos relacionados

Pese a que el tema había pasado a un segundo plano, fue justamente una entrevista que Nodal concedió a Adela Micha, lo que provocó que nuevamente él y Ángela estuvieran en el centro de la controversia, pues allí se refirió abiertamente a cómo terminó su relación con la argentina, y sobre el inicio de un romance que más tarde llegó al altar.

Artículos relacionados

El momento en el que Cazzu dio a conocer su perspectiva sobre el mencionado tema, se dio en medio de su llegada a Ciudad de México, oportunidad que los medios no desaprovecharon para abordarla respecto a su versión de los hechos.

Cazzu y Christian Nodal asisten a la Gala Persona del Año 2022 de La Academia Latina de la Grabación en honor a Marco Antonio Solís en el Michelob ULTRA Arena.
Cazzu reveló cómo se enteró del romance de Nodal y Ángela. Foto | Frazer Harrison.

¿Qué dijo Cazzu sobre el polémico romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Frente a lo dicho por su expareja meses atrás, la intérprete no dudó en aclarar que ella no se enteró de lo sucedido por parte de los medios, sino directamente por Nodal, sin embargo, la manera en la que todo ocurrió fue lo que realmente le tomó por sorpresa.

Cazzu asiste a la Gala Persona del Año 2022 de La Academia Latina de la Grabación en honor a Marco Antonio Solís en el Michelob ULTRA Arena.
Cazzu rompió el silencio y reveló cómo se enteró del romance de Ángela y Nodal. Foto | Frazer Harrison.

“Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos, pero no era como que yo estuviera introducida. No sé, pero tampoco me importa”, señaló, la artista quien ademas expresó su desacuerdo con la forma en la que el padre de su hija ha revelado detalles de su antigua relación.

“Compartí tanta 1ntimidad con alguien y de repente contarla… eso la verdad genera confusión en la gente, yo no haría eso”, comentó.

Y aunque han sido muchas las diferencia con quien compartió su vida años atrás, la cantante aseguró que, en ese punto de su vida, en lo único que está interesada es en estar presente en la “construcción” de la vida de su hija, pues reiteró que lo que haya pasado ya no le importa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Detalles de lo que será el concierto del mexicano Carín León en el Campín en Bogotá.

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro" Talento internacional

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro"

Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, dio impactantes revelaciones sobre lo que pasó con los artistas.

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

La partida del fotógrafo Pepe Soho deja un vacío en el arte contemporáneo mexicano.

Lo más superlike

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre Talento nacional

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre: “Estaba mal”

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca del difícil momento que vivió en el pasado tras el fallecimiento de su padre.

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China

Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer llamado:Kostya Kudo Talento internacional

¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”