Yina Calderón sufrió percance de salud previo a su combate con Andrea Valdiri

Yina Calderón preocupó a sus seguidores, pues a solo cuatro días del esperado enfrentamiento con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, compartió una historia en Instagram en la que aseguró sentirse muy enferma y camino al hospital.

Sus declaraciones han dejado a muchos preguntándose si se trata de una verdadera emergencia médica o si está buscando una forma de no presentarse al combate.

¿Está Yina Calderón realmente enferma o busca evitar el encuentro en Stream Fighters 4?

El mensaje de Yina Calderón, en el que aparece afectada, generó una ola de reacciones inmediatas, y algunos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y le desearon pronta recuperación, mientras que otros se mostraron escépticos, recordando que en ocasiones anteriores ha insinuado su deseo de retirarse del evento.

Esta situación ha alimentado los rumores de que podría estar buscando una excusa para no subir al ring, sin embargo, el contrato de 'Stream Fighters 4' hace que una decisión así tenga serias consecuencias, donde cualquier competidor que decida abandonar deberá pagar una multa millonaria.

¿Qué dice el contrato de 'Stream Fighters 4' sobre las multas?

Durante una reciente transmisión en vivo, Andrea Valdiri reveló detalles del acuerdo legal que firmaron ambas competidoras antes de aceptar el reto, y explicó que existe una cláusula que establece una sanción económica de 50 mil dólares, más de 200 millones de pesos colombianos para quien decida retirarse sin justificación válida.

Yina Calderón recibió pulla de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

La pelea entre las dos creadoras de contenido ha sido promocionada como uno de los enfrentamientos más esperados del año, pues la rivalidad entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, marcada por comentarios, indirectas en redes y una larga historia de competencia, ha mantenido la expectativa entre millones de seguidores.

¿Qué se espera para el evento del 18 de octubre?

A pocos días del enfrentamiento, los organizadores de Stream Fighters 4 continúan afinando detalles para un espectáculo que promete ser uno de los más vistos del año. La transmisión en vivo reunirá a un público masivo, no solo por la curiosidad de ver quién se llevará la victoria, sino también por la expectativa que ha generado el estado de salud de Yina Calderón.

Andrea Valdiri habla de su enfrentamiento contra Yina Calderón/Canal RCN

Por ahora, la empresaria no ha ofrecido más detalles sobre su condición médica, aunque sus más recientes publicaciones en redes muestran que sigue bajo observación. Los fanáticos, por su parte, se dividen entre los que creen en su dolencia y los que sospechan que todo podría formar parte de una estrategia para mantener la atención mediática antes del gran día.