Andrea Valdiri reveló la millonaria multa en caso de no participar en Stream Fighters 4

En medio de una transmisión en vivo, Andrea Valdiri lanzó pulla en contra de Yina Calderón a quien enfrentará el próximo 18 de octubre.

Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri reveló la millonaria suma que debe pagar si no se presenta en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

En los últimos días, Andrea Valdiri, quien llegará al ring de boxeo para enfrentar a Yina Calderón,llamó la atención en redes sociales al revelar un sorprendente dato que tiene que ver con este evento que desde ya tiene a decenas de personas expectantes por lo que ocurrirá.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4?

En medio de una transmisión en vivo que se hizo en la plataforma Kick, la creadora de contenido respondió a una curiosidad de los internautas relacionada con el valor que tendrían que pagar en caso de no presentarse el día de la pel3a.

"La gente me está preguntando si Yina se retira, ella le tiene que pagar a una multa a Stream Fighters de 50 mil dólares y esa multa esta para las dos", comentó Valdiri durante espacio en el que miles de personas se conectaron.

Andrea Valdiri en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
La millonaria suma que tendrían que pagar Yina y Andrea si no se presentan en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con las declaraciones de la barranquillera, cualquiera de las dos que desista de presentarse en el enfrentamiento, tendrá que pagar esta millonaria suma, ya que es una de las condiciones establecidas en el contrato que ambas firmaron cuatro meses atrás.

¿Cuál fue la pulla que Andrea Valdiri le lanzó a Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo?

Además de dar a conocer el valor de la millonaria multa, Valdiri, famosa por dar su opinión sin ningún tipo de filtro, no desaprovechó la oportunidad para lanzar pulla contra su contrincante y decir lo siguiente:

"Cualquiera que se retire tiene que pagar 50 mil dólares porque eso está en el contrato, entonces si no tienen para pagar una finca no creo que tengan para pagar los 50 mil, sigamos...", afirmó con firmeza la influencer.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón recibió pulla de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón contra Andrea Valdiri?

Cabe señalar que la p3lea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri será el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, como parte del evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol.

Allí, también se enfrentarán la modelo e influenciadora colombiana Karina García, contra la mexicana Karely Ruiz.

