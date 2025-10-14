Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reveló cuántos kilos subió para enfrentar a Andrea Valdiri: "estoy gruesita"

A pocos días de llevarse el enfrentamiento contra Andrea Valdiri, Yina Calderón contó detalles de los cambios que ha enfrentado su cuerpo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón reveló cuánto peso subió para su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Y

ina Calderón, una de las personalidades del panorama digital, una vez más llamó la atención en redes sociales al referirse a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri,tema que ha generado interés entre los internautas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

A través de su cuenta de Instagram, la polémica creadora de contenido, respondió a una particular pregunta que le han hecho muchas de sus seguidoras y es sobre cuál es su peso a pocos días de cumplirse con esta p3lea que tiene a más de uno ansioso y expectante.

"Para las que me preguntan de mi peso, salí de la casa pesando 64 kilos, bajé a 57 y nuevamente estoy en 62, porque para la p3lea que tengo este sábado, tenía que pesar 62 kilos, ese es el peso que nos pidieron a las dos, o sea el peso promedio", dijo Calderón por medio de las historias de la red social mencionada.

Según lo comentó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, ella tuvo que subir algunos kilos de más para cumplir con las condiciones, mientras que Valdiri tuvo que bajar para llegar a los 62 kilos exigidos.

¿Cuántos kilos tuvo que subir Yina Calderón para su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Así mismo, la empresaria de fajas mencionó en tono de sarcasmo que, por su parte, ella esperar que su contrincante haya logrado alcanzar el peso establecido para el encuentro en el ring, pues tan solo quedan pocos días para que ambas se den cita en este lugar al que llegarán muchos para ser testigos de este momento.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se refirió a su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Y aunque aseguró que en este momento se siente "gruesita", apenas pase su pel3a con la también creadora de contenido esta dispuesta a bajar de peso rápidamente para alcanzar nuevamente su peso ideal, "mi amor, este cuerpo se pone la faja de marcación", agregó.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Este fue el peso que Yina Calderón subió para enfrentar a Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

La p3lea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri será el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, como parte del evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol.

