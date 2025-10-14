Sara Uribe abrió su corazón y confesó su mayor temor como madre: “Me lo van a quitar”

La reconocida presentadora y empresaria, Sara Uribe, sorprendió a sus millones de seguidores al contar su mayor temor como madre de un niño varón.

¿Cuál es el mayor temor de Sara Uribe con su hijo Jacobo?

En los últimos días, Uribe se ha mostrado feliz compartiendo con su hijo Jacobo las vacaciones de semana de receso, fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín.

A través de su cuenta de TikTok, donde suma cientos de seguidores, compartió un video junto a su hijo mientras paseaban en un carrito de golf. En las imágenes, ella se muestra feliz, tomada de la mano de su pequeño y protegiéndolo con ternura.

Sin embargo, un detalle llamó la atención de sus seguidores al revelar lo que más teme al tener un hijo varón y quiso acompañar el video con un mensaje revelador:

“El miedo de toda mamá de hijos varones”, escribió Sara Uribe en el video acompañado de un audio viral que dice Tengo miedo de que me lo vayan a quitar… por qué él es muy muy guapo”.

Por supuesto el video generó reacciones y comentarios entre sus seguidores: “confirmo” otra usuraria: “Si soy, así con mi niño”.

¿Por qué Sara Uribe desató dudas sobre un posible embarazo?

En medio de estas vacaciones de Sara Uribe junto a su hijo, la presentadora compartió unas imágenes en las que captaron la atención por un posible embarazo.

La actriz y empresaria, quien luce un vestido blanco mientras posa junto a Jacobo, deja ver una figura más redondeada, desatando especulaciones sobre un posible segundo embarazo.

Hasta el momento, la exprotagonista de novela no ha desmentido ni confirmado nada, pero sus seguidores siguen atentos a cualquier noticia que pueda surgir y que revele si efectivamente está viviendo una nueva etapa en su vida.

Y es que, después de haber tenido una relación tan mediática con el exfutbolista Fredy Guarín en 2020, la modelo paisa ha preferido mantener su vida sentimental fuera del foco público, siendo mucho más reservada. Por ahora, se desconoce si tiene pareja, aunque a comienzos de este año reveló que estaba saliendo con alguien.