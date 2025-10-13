Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

El municipio de Girardot, en Cundinamarca, vivió un fin de semana cargado de música y fiesta. Dentro de la programación del Reinado Nacional del Turismo, miles de asistentes se dieron cita para disfrutar de artistas de talla internacional y, especialmente, de la presentación del cantante Jessi Uribe, una de las figuras más reconocidas de la música popular.

Sin embargo, antes de que el intérprete iniciara su concierto, un hecho inesperado captó la atención de los asistentes.

Un hombre subió al escenario con un anillo en la mano, lo que hizo pensar a los espectadores que se trataba de una romántica propuesta de matrimonio. Lo que vino después sorprendió a todos: en lugar de pedir la mano de su pareja, decidió exponer frente a la multitud una presunta infidelidad.

¿Qué pasó en el concierto de Jessi Uribe en Girardot?

Ya con el micrófono en sus manos, el hombre explicó que su intención inicial era casarse con la mujer que lo acompañaba, pero que todo había cambiado tras descubrir conversaciones comprometedoras con otra persona.

El hombre relató que incluso había perdonado situaciones previas, pero que esta vez no estaba dispuesto a continuar con el compromiso.

“Esta argolla era para pedir matrimonio, pero después de lo que vi, ya no”, fueron parte de las palabras que se escucharon en el lugar. La singular escena rápidamente se difundió en plataformas digitales, generando toda clase de comentarios.

¿Cuál es el video del hombre que expuso infidelidad de su pareja en pleno concierto de Jessi Uribe?

Algunos usuarios expresaron solidaridad con el protagonista, otros criticaron la forma pública en que decidió revelar la situación y muchos más lo tomaron con humor, replicando memes y frases del episodio.

Jessi Uribe /AFP: GIORGIO VIERA

El concierto, que hacía parte de la agenda musical del Reinado Nacional del Turismo y que también contó con artistas como Jerry Rivera y El Gran Combo de Puerto Rico, quedó marcado por este suceso inesperado.

Aunque la música de Jessi Uribe fue la atracción principal de la noche, la historia del hombre que expuso una infidelidad en pleno escenario terminó robándose el protagonismo y convirtiéndose en uno de los hechos más comentados del festival.