El cine mundial perdió a una de sus actrices más legendarias: Diane Keaton, quien también destacó como directora y musa del séptimo arte. Falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a PEOPLE el pasado sábado 11 de octubre.

Reconocida por su estilo único y su inagotable carisma, Keaton deja un legado que atraviesa generaciones, mismo que la recordaran por su icónico papel en Annie Hall hasta su versatilidad en comedias y dramas.

Aunque los allegados de la actriz han pedido privacidad en este momento, las redes sociales se inundaron rápidamente de mensajes de despedida y admiración. Actores, directores y colegas de distintos tiempos homenajearon su talento, autenticidad y el impacto que dejó tanto dentro como fuera de la pantalla.

Steve Martin, su recordado compañero en El padre de la novia y su secuela, compartió una imagen en blanco y negro de una joven Keaton con un breve pero emotivo mensaje: “Te amamos”. Acompañó la publicación con la célebre frase “La dee da, la dee da”, de Annie Hall, en un guiño al papel que la convirtió en ícono.

Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a la hija de ambos en esas películas, también expresó su tristeza: “Esto me rompe el corazón. Trabajar con Diane fue uno de los grandes privilegios de mi vida. Gracias por tu risa, tu generosidad y tu magia”, escribió en Instagram.

Los homenajes no quedaron ahí, pues la reconocida actriz Bette Midler también la despidió con palabras cargadas de afecto: “La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha muerto. No existen palabras suficientes para describir lo triste que me siento. Era divertida, completamente única”.

Mary Steenburgen, también escribió públicamente que Diane era pura magia y que no habrá nadie como ella. Rosie O’Donnell y Lesley Ann Warren también se sumaron a los homenajes, destacando que era una artista inigualable.

Actores de Hollywood recordaron sus momentos más especiales juntoa Diane Keaton tras su muerte

Mandy Moore fue una de las actrices que se mostró más conmovida con el fallecimiento de su amiga y colega y expresó: “Dicen que no conozcas a tus héroes, pero yo tuve la suerte de trabajar con uno. Qué luz tan hermosa era Di. Estoy devastada”. El director Paul Feig, por su parte, lamentó la pérdida de quien consideraba una amiga y una inspiración: “Era increíblemente amable y creativa, además de una leyenda absoluta”.

Ben Stiller cerró la ola de homenajes con una frase que resume el sentir general de la industria: “Una de las mejores actrices de todos los tiempos. Un ícono de estilo, humor y humanidad. Brillante. Qué persona”.

Con lo anterior, queda claro que Diane deja un gran vacío no solo entre fu familia y millones de fanáticos, sino también, entre quienes tuvieron el honor de conocerla y trabajar junto a ella.