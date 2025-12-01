James Rodríguez y David Ospina protagonizaron curioso baile con sus hijos

El futbolista James Rodríguez y el arquero David Ospina protagonizaron un baile junto a sus hijos realizando un trend de redes sociales.

¿Qué baile hicieron James Rodríguez y David Ospina con sus hijos?

Los jugadores de la Selección Colombia realizaron un baile, al parecer, luego del partido con la Selección de México junto a sus hijos complaciéndolos para su contenido en sus redes sociales.

Jesica Sterling, esposa de David Ospina, fue la encargada de revelar el detrás de cámaras de la grabación, donde se ve a los deportistas con los jóvenes realizando toda una coreografía de un trend de baile en el que realizan movimientos con varios géneros musicales.

En la publicación se escucha decir a James Rodríguez que menos mal ellos quedaron atrás para que no se vean tan descoordinados y sonríe.

"Lo que hace uno por los hijos", escribió la esposa del arquero.

Tras su publicación, varios internautas reaccionaron detallaron la gran hermandad que hay entre James Rodríguez, David Ospina y su familia.

Además, destacaron el talento para el baile de los jugadores e hicieron mención a la gran labor de padres que ejercen.

¿Cómo estuvo el partido Colombia versus México?

Los jugadores estuvieron presentes en el partido amistoso contra México de cara para la Copa Mundial de 2026, donde la tricolor salió victoriosa con un resultado 4-0 tras goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Cabe destacar que, David Ospina volvió a jugar con la Selección luego de varios partidos de no hacerlo, por lo que, su esposa le dedicó amorosas palabras al respecto.

"Verte nuevamente en la cancha con la camiseta de nuestro país me llena el alma. No sabes la felicidad que siento al poder acompañarte, alentarte y compartir contigo ese momento que tanto disfrutas", escribió.

Detalló que cada partido en que lo ve le recuerda la constancia, la entrega, la disciplina y el brillo con que él hace eso que tanto ama.

Además, le destacó lo orgullosa que se siente ella y sus hijos de su labor.