Hija de Epa Colombia enternece previo a su reencuentro con la empresaria

La hija de Epa Colombia se mostró feliz momentos antes de verse con la empresaria.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Hija de Epa Colombia
Hija de Epa Colombia lista para visitarla/Canal RCN

Daphne Samara, la hija de la empresaria Epa Colombia, enterneció a miles de fanáticos momentos antes de su reencuentro con la empresaria.

¿Epa Colombia se reencontrará con su hija?

La empresaria, que se encuentra privada de la libertad tras recibir una condena en prisión por su caso con Transmilenio, recibirá su visita de su familia.

Karol Samantha, prometida de la influenciadora y quien es la actual encargada de manejarle sus redes sociales, compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, un video en el que mostró a la pequeña lista para verse con su mamá.

En la grabación se ve a la niña arreglada llevando un bolso y una muñeca, luciendo un tierno peinado y vestida casual con jean y una chaqueta rosada.

La pareja de Epa Colombia agregó un contundente mensaje con la publicación en la que reveló que se verán con la empresaria.

"Nos vamos para la cita más anhelada", escribió.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Epa Colombia tras su reencuentro con su hija?

Tras la publicación de la pequeña miles de fanáticos reaccionaron al respecto, donde las llenaron de mensajes de cariño y apoyo en este momento tan difícil para ellas y aprovecharon para señalar lo mucho que desean que la empresaria pueda salir pronto y quede en libertad para que pueda seguirlos cautivando con sus ocurrencias.

Cabe destacar que, según explicó Karol Samantha en su momento dichas visitas son bastantes complejas y solo las han podido hacer en tiempos puntuales, razón por la que la empresaria Yina Calderón no ha podido ir a verla.

Epa Colombia se encuentra actualmente en la Escuela de Carabineros en Bogotá, donde fue trasladada hace algunas semanas mejorando sus condiciones tras sufrir varios percances en la cárcel en Buen Pastor.

Por el momento, su caso sigue en proceso y sus abogados están al frente para lograr que la empresaria pueda volver a su casa lo más pronto posible.

Mientras tanto sus fanáticos están atentos si Karol Samantha llega a compartir algo de dicho reencuentro o si su visita quedará en su total privacidad.

