Hijo de J Balvin rompió en llanto al saber que sus papás se casarán, esta fue la reacción

Río no estuvo de acuerdo con la noticia del matrimonio de sus padres, la reacción se hico viral.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Hijo de J Balvin dice que Ryan Castro le dijo malas palabras
(AFP/ Giorgio VIERA)

En redes sociales circula un video que muestra al pequeño Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, conmovido hasta las lágrimas cuando le mencionaron que sus padres podrían casarse.

En la grabación se observa al niño en brazos de su madre expresando que no quería que su mamá “se quedara con su papá” porque temía quedarse solo.

La escena, que rápidamente despertó la atención de los seguidores del artista, refleja la manera en que los niños interpretan situaciones familiares con absoluta honestidad.

J Balvin confesó un misterioso detalle sobre su éxito musical a nivel mundial.
(Foto AFP)

Aunque Valentina trató de calmarlo con preguntas como si querría llevar los anillos en una futura boda, el pequeño aceptó tímidamente, pero sin dejar de llorar.

El momento abrió un debate entre usuarios que lo catalogaron como una muestra genuina del apego infantil y otros que cuestionaron si era adecuado compartir la reacción en redes sociales.

¿Cómo empezó la historia de J Balvin y Valentina Ferrer?

La pareja conformada por J Balvin y Valentina Ferrer se conoció en 2018 durante la grabación del videoclip “Sigo Extrañándote”. Desde entonces, su relación creció lejos de los rumores y se consolidó como una de las más comentadas en la industria del entretenimiento.

En junio de 2021 dieron la bienvenida a Río, su primer hijo, quien desde su nacimiento se ha convertido en el centro de su vida. Valentina, modelo argentina y creadora de contenido, ha ganado gran aceptación entre los seguidores del cantante paisa.

Su cercanía, carisma y apoyo incondicional en momentos clave de la carrera del artista le han permitido construir una identidad propia dentro del mundo digital. Actualmente suma millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

¿Cuál fue la reacción después de la confesión de Valentina Ferrer?

Tras el llanto del niño, Valentina aclaró que en realidad no existe una boda programada y que todo formaba parte de una broma. Al escuchar la explicación, Río se calmó poco a poco y terminó con una frase que enterneció aún más a los seguidores: “Yo me quiero quedar contigo”.

La confesión puso punto final a las especulaciones sobre un matrimonio entre la pareja, aunque al mismo tiempo evidenció cómo la vida privada de los artistas se convierte en tema de interés público.

hijo de J Balvin hizo reclamo por la ropa de su mamá
El hijo de J Balvin sorprendió al opinar sobre el look de su mamá. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

En medio del revuelo, la pareja continúa enfocada en su vida familiar y profesional, mostrando que, más allá de los escenarios y la fama, su mayor prioridad sigue siendo el bienestar de su hijo.

