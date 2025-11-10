Cantante argentina sorprendió con su interpretación del Binomio de Oro, "lo hizo espectacular"

Nicki Nicole cantó un vallenato y desató una ola de comentarios. Durante un concierto sinfónico en Rosario, Argentina, la artista sorprendió al público al interpretar “Olvidala”, el clásico del Binomio de oro, uno de los temas más representativos del vallenato romántico.

Nicki Nicole sorprende con una versión sinfónica de "Olvídala" del Binomio de Oro en pleno concierto. (Foto de Rodrigo Varela /AFP)

¿Por qué causó tanto revuelo la interpretación de “Olvídala” de Nicki Nicole?

La elección de la canción fue inesperada para el público porque el espectáculo estaba marcado por arreglos orquestales y una puesta en escena solemne.

La presentación formó parte de un show especial que reunió a miles de personas en el Monumento a la Bandera. Con una orquesta sinfónica, Nicki tocó sus mayores éxitos mostrando una faceta emocional.

El video del momento en el que Nicki canta la canción del Binomio de Oro se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se ve a la artista argentina cantar con emoción los versos de “Olvídala”, mientras los asistentes la acompañaban cantando y aplaudiendo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Nicki Nicole por cantar vallenato?

Tras la interpretación, los comentarios de colombianos y argentinos no se hicieron esperar.

Muchos internautas destacaron la calidad vocal de Nicki Nicole y el respeto con el que abordó un género que, aunque ajeno a su estilo habitual, logró cantar con sensibilidad.

Varios fanáticos del Binomio de Oro expresaron su orgullo a ver cómo una artista de la talla de Nicki Nicole muestre el vallenato en formato sinfónico frente a miles de personas.

En los últimos años, se ha visto una tendencia en la que los músicos de diversos géneros incorporan elementos del folclore colombiano en sus producciones, ya sea a través de colaboraciones, versiones nuevas o fusiones de ritmos.

El vallenato, por su parte, ha demostrado la capacidad de trascender fronteras. Aunque nació en la región Caribe de Colombia, su lírica sentimental y su estructura melódica lo han convertido en un género que conecta los públicos de toda América Latina.

Versiones como la de Nicki Nicole no solo reafirman la vigencia del vallenato, sino que lo proyecta a nuevas audiencias.