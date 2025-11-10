Altafulla se muestra muy emocionado al conocer a Mariana Pajón, esta fue su reacción

El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, vivió un encuentro que no olvidará fácilmente. El artista fue invitado a Barranquilla a participar en un evento especial junto a otras figuras públicas.

Altafulla no oculta la emoción al conocer a la medallista olímpica Mariana Pajón. (Foto de Foto de Pablo Vera/AFP)

¿Qué pasó entre Altafulla y Mariana Pajón en Barranquilla?

Altafulla se cruzó con la medallista olímpica Mariana Pajón, y su reacción quedó registrada en video. En las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, se le puede ver a Altafulla emocionado, con una sonrisa amplia mientras se saludan de abrazo. Mariana lo recibe con calidez, lo abraza y le agradece por asistir al evento.

“Gracias por haber venido, que rico que estás aquí, expreso Mariana Pajón en su encuentro con Altafulla.

Tras el saludo, Altafulla compartió otra historia donde se le ve junto a Mariana compartiendo escenario en varias actividades del evento.

Participaron en conferencias, interactuaron con el público y se mostraron felices y cercanos con los asistentes con quienes se tomaron fotos.

Además, también se le ve al cantante saludando al periodista deportivo Mario Sábato. El saludo fue breve y amistoso, y se suma a los momentos que Altafulla vivió durante su participación en el evento.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Altafulla en redes sociales?

Las reacciones en redes sociales no dieron espera. Los seguidores de Altafulla celebraron el encuentro con mensajes que destacan la humildad de Mariana Pajón y lo especial que es ver al artista compartir con una figura tan importante del deporte colombiano.

Las historias compartidas por Altafulla estuvieron acompañadas por su más reciente sencillo, “Paila”. El tema, que habla de decisiones personales, encajó perfectamente con la vibra del encuentro.

La participación de Altafulla en el evento no solo dejó momentos memorables juntos a figuras como Mariana Pajón y Mario Sábato, sino que también le permitió fortalecer nuevamente su vínculo con su audiencia en espacios donde el arte y el deporte se encuentran.