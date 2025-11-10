Ana Karina Soto rompió el silencio sobre el estado de salud de su papá: esto dijo

La presentadora Ana Karina Soto aclaró en las últimas horas lo que pasó con su papá Gustavo Soto luego de conocerse que había sufrido un percance de salud.

¿Qué le pasó al papá de Ana Karina Soto, presentadora de Buen Día, Colombia?

La presentadora de Buen día, Colombia rompió el silencio en la jornada del 11 de octubre para confesar que había tenido que viajar a Cúcuta para ponerse al tanto de la situación de su padre.

Ahora si para Cúcuta a vivista a mi papito antes de devolverme para Bogotá. Tengo que ir a la clínica. Ayer lo tuvieron que hospitalizar.

Ana Karina Soto aseguró que su hermana había tenido que llevar por urgencias a su papá a la clínica en donde lo habían dejado hospitalizado por una aparente infección y una afección en sus pulmones.

Está en controles, les están haciendo exámenes, parece que es una infección urinaria y una afección en los pulmones a raíz de una situación que vivió la semana pasada“

Ana Karina Soto reveló la situación que sucedió con su papá. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Ana Karina Soto sobre el estado de salud de su papá?

Ana Karina Soto les contó a sus seguidores que, al parecer el quebranto de salud de su padre había sido producto de una situación que pasó días atrás en su casa en donde tuvo una emergencia.

Tras llegar a Cúcuta y ponerse al tanto de la situación de su padre, Ana Karina Soto les contó a sus seguidores cómo se encontraba de salud y qué nuevos partes médicos le habían dado.

Ya está en habitación, lo pasaron a piso como dice uno normalmente cuando está en la clínica.

Ana Karina aseguró que su padre estaba todavía hospitalizado y que seguían haciéndole chequeos médicos por los percances de salud que presentó. Asimismo, contó que su padre estaba bien de ánimo y afirmaba estar como un roble.

Se está recuperando, obviamente como es una infección se la tienen que tratar allá y le están haciendo exámenes de todo, lo están monitoreando.

Ana Karina Soto le hizo promesa a su papá tras su percance médico, ¿cuál fue?

La presentadora aprovechó su pronunciamiento para agradecer a las personas que estaban preocupados por el estado de salud de su padre y le habían enviado la mejor energía.

Quiero darles las gracias a todas las personas que me han escrito con respecto a la salud de papi.

Ana Karina aprovechó para resaltarla fortaleza de su papá ante la adversidad y las pruebas que le ponía la vida en temas de salud.

Una más Papito lindo. Aquí vamos, eres un guerrero y cada prueba la superamos juntos. Vamos a salir de esta y te vas a recuperar muy pronto. Es una promesa.

Cabe resaltar que, el padre de Ana Karina Soto fue diagnosticado con cáncer de hígado tiempo atrás.