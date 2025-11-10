Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano confesó qué cambió en ella cuando su hijo nació

La creadora de contenido reveló cómo la maternidad la transformó y qué prioridades asumió en esta nueva etapa.

Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano /Canal RCN

La llegada de Emi, el primer hijo de Aida Victoria Merlano, marcó un giro decisivo en su vida personal.

La creadora de contenido, que desde hace meses comparte con sus seguidores momentos de su maternidad, aseguró que convertirse en madre significó un cambio profundo en su manera de ver el mundo.

En una historia reciente, Aida escribió que con el nacimiento de su hijo sintió un renacer. “Emi nació y Aida renació”, escribió.

Para la barranquillera, la maternidad no solo ha sido un reto, sino también una experiencia de aprendizaje constante que la llevó a redefinir prioridades y a valorar detalles que antes podían pasar desapercibidos.

Además de los cambios emocionales que trae consigo la maternidad, Aida Victoria confirmó que su relación con Juan David Tejada, padre de su hijo, llegó a su fin. Aunque evitó dar explicaciones sobre la ruptura, dejó claro que hoy su energía está concentrada en el cuidado de Emi.

En varias publicaciones en Instagram, la influencer ha compartido escenas de su vida diaria junto a su pequeño. En una de ellas aparece levantando a su hijo recién nacido, acompañada por un mensaje que resalta la importancia de criarlo con valores sólidos, cercanía espiritual y un ambiente de amor.

La creadora de contenido reconoció que no siempre ha sido un camino fácil, pero aseguró que el aprendizaje de ser madre le ha dado fuerzas para seguir adelante.

Según lo que ha compartido en sus redes, Aida Victoria siente que la llegada de su hijo le dio un propósito completamente nuevo. Aseguró que su mayor deseo es que Emi crezca lleno de amor y valores.

“Lo mejor que me ha pasado”, ha escrito en varias oportunidades, refiriéndose a este momento de su vida como plenitud.

La creadora también resaltó que con su hijo está viviendo emociones inéditas, momentos que jamás había experimentado antes y que hoy son el centro de su felicidad.

Con esta confesión, Aida Victoria Merlano muestra una faceta distinta a la que muchos conocían: más reflexiva, más personal y centrada en el rol que le cambió la vida para siempre, el de ser madre de Emi.

