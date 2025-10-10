¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

Falleció el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años, según confirmó su esposa la actriz Miriam Bohórquez a 'Buen Día, Colombia'.

¿Qué se sabe de la muerte de Carlos Barbosa?

Se conoce que el actor habría muerto en su casa en medio de un ambiente de tranquilidad luego de batallar contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer.

Su deceso se habría dado en la noche de este 9 de octubre y se confirmó en la mañana de este viernes 10 de octubre.

Si bien el actor enfrentó dicha enfermedad con bastante fortaleza, en los últimos meses su salud se fue deteriorando hasta provocarle su partida.

¿Quién era Carlos Barbosa?

El actor se graduó como arquitecto de la Universidad de Valle, pero encontró en la actuación su verdadera vocación.

Desde muy joven tuvo la oportunidad de tener acercamientos con el teatro, para luego llegar a los sets de grabación y convertirse en uno de los actores más grandes y reconocidos del país por su impresionante talento.

El actor logró cautivar a los colombianos con sus impecables personajes, posicionando su nombre e imagen en la televisión del país.

Participó en grandes producciones a los largo de los años, siendo una de sus últimas apariciones en televisión en la serie "Dejémonos de Vargas" del Canal RCN.

Asimismo, el actor también estuvo presente no solo en teatro y televisión, sino que también hizo cine y logró ser referente para muchos actores nacionales que aprendieron de él gran parte de su conocimiento para esta labor.

¿Qué reacciones provocó la partida del actor Carlos Barbosa?

Tras la dolorosa noticia del fallecimiento del actor varios colegas y admiradores han expresado sus condolencias y sentido pésame a la familia, dando a conocer cuánto lo admiraban y lo mucho que recordarán sus personajes.

Desde SuperLike Canal RCN enviamos un mensaje de profundo dolor a la familia y allegados del actor en este momento tan difícil.