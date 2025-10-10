Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

Su esposa, la actriz Miriam Bohórquez, confirmó el lamentable deceso del actor Carlos Barbosa.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Carlos Barbosa falleció
Carlos Barbosa padecía un fuerte cáncer/Freepik

Falleció el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años, según confirmó su esposa la actriz Miriam Bohórquez a 'Buen Día, Colombia'.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de Carlos Barbosa?

Se conoce que el actor habría muerto en su casa en medio de un ambiente de tranquilidad luego de batallar contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer.

Fallece Carlos Barbosa

Su deceso se habría dado en la noche de este 9 de octubre y se confirmó en la mañana de este viernes 10 de octubre.

Si bien el actor enfrentó dicha enfermedad con bastante fortaleza, en los últimos meses su salud se fue deteriorando hasta provocarle su partida.

Artículos relacionados

¿Quién era Carlos Barbosa?

El actor se graduó como arquitecto de la Universidad de Valle, pero encontró en la actuación su verdadera vocación.

Murió el actor Carlos Barbosa tras cáncer

Desde muy joven tuvo la oportunidad de tener acercamientos con el teatro, para luego llegar a los sets de grabación y convertirse en uno de los actores más grandes y reconocidos del país por su impresionante talento.

El actor logró cautivar a los colombianos con sus impecables personajes, posicionando su nombre e imagen en la televisión del país.

Participó en grandes producciones a los largo de los años, siendo una de sus últimas apariciones en televisión en la serie "Dejémonos de Vargas" del Canal RCN.

Asimismo, el actor también estuvo presente no solo en teatro y televisión, sino que también hizo cine y logró ser referente para muchos actores nacionales que aprendieron de él gran parte de su conocimiento para esta labor.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones provocó la partida del actor Carlos Barbosa?

Tras la dolorosa noticia del fallecimiento del actor varios colegas y admiradores han expresado sus condolencias y sentido pésame a la familia, dando a conocer cuánto lo admiraban y lo mucho que recordarán sus personajes.

Desde SuperLike Canal RCN enviamos un mensaje de profundo dolor a la familia y allegados del actor en este momento tan difícil.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara reveló los detalles sobre cómo se enteró de que sería mamá

Paola Jara abre su corazón y cuenta cómo la sorprendió la maternidad, revelando detalles íntimos de su embarazo y vida familiar con Jessi Uribe.

Yina Calderón

Yina Calderón se despachó contra Valentina Lizcano

Yina Calderón arremetió contra la actriz Valentina Lizcano tras defender a la Jesuu.

Aida Victoria Merlano Influencers

Le preguntaron por WestCol y la reacción de Juan David Tejada desató sospechas, ¿qué dijo?

En plena transmisión, le preguntaron a Juan David Tejada sobre WestCol y su reacción generó distintas posturas en redes.

Lo más superlike

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar presumió por primera vez a su hija en redes y usuarios se sorprendieron al notar su parecido con Ángela Aguilar.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi estalla y manda fuerte mensaje a detractores de MasterChef: "Mediocre, de malas"

Carlos Vives interpretará canción oficial del Mundial Fifa 2026 Carlos Vives

Carlos Vives interpretará la canción oficial del Mundial Fifa 2026: 'Somos más’

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?