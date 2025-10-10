Esta sería la rara enfermedad que acompañó al actor Carlos Barbosa en sus últimos días de vida

La industria del entretenimiento colombiano está de luto por la partida del actor Carlos Barbosa, quien falleció a los 81 años tras enfrentar una enfermedad que lo acompañó hasta sus últimos días de vida.

Miriam Bohórquez, esposa de Carlos Barbosa, confirma que batalló con compleja enfermedad. (Foto Canal RCN)

¿Qué reveló Myriam Bohórquez, esposa de Carlos Barbosa sobre la enfermedad que padecía el actor?

La noticia fue confirmada por su esposa, la también actriz Myriam Bohórquez, quien aseguró que el intérprete venía batallando contra una condición médica compleja.

El fallecimiento de Barbosa ha generado una profunda tristeza en el medio artístico, donde era muy reconocido por su trayectoria en televisión, cine y teatro.

Carlos Barbosa dedicó más de cinco décadas a la actuación. Aunque inicialmente se formó como arquitecto en la Universidad del Valle, su vocación por las artes escénicas lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más recordados de la pantalla colombiana.

¿Qué enfermedad padecía el actor Carlos Barbosa?

Según explicó su esposa Myriam Bohórquez, el actor padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos.

Según la Mayo Clinic, esta enfermedad afecta la médula ósea y puede provocar síntomas como dolor en los huesos, fatiga, infecciones frecuentes, anemia y fracturas.

Aunque existen tratamientos que ayudan a controlar su avance, como quimioterapia, inmunoterapia y trasplantes de médula, el mieloma múltiple sigue siendo una condición difícil de tratar, especialmente en adultos mayores.

La esposa del actor también reveló que, a pesar de los tratamientos y cuidados médicos, la enfermedad fue debilitando progresivamente su salud. Durante este proceso, su familia fue fundamental, acompañándolo con amor y paciencia.

¿Cómo reaccionaron los colegas y seguidores de Carlos Barbosa ante la noticia de su fallecimiento?

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Carlos Barbosa, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento por su trabajo.

Actores, directores, periodistas y seguidores han expresado su tristeza por la partida de una figura con mucho recorrido en la televisión colombiana.

Muchos destacaron su profesionalismo, su generosidad en el set de grabación y su capacidad para interpretar personajes entrañables. Entre las producciones más recordadas en las que participó el actor Carlos Barbosa se encuentran:

Garzón vive

El Capo

La vorágine

El Clon

Los cuervos

Varias de estas novelas fueron emitidas por el Canal RCN, consolidando su presencia en los hogares colombianos.

Carlos Barbosa deja un legado artístico invaluable y una memoria viva en cada escena que protagonizó. Su partida marca el cierre de una era, pero su trabajo seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores.