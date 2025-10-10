Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan David tejada, ex de Aida Victoria Merlano, lanzó certera opinión acerca de las infidelidades

Juan David Tejada se vio en la obligación de decir lo que piensa de las infidelidades cuando se tiene una pareja.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Juan David tejada, ex de Aida Victoria Merlano, lanzó certera opinión acerca de las infidelidades | Foto del Canal RCN y Freepik.

El empresario Juan David Tejada, exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano, sigue acaparando las miradas en redes sociales.

Aunque Juan David ya no está con Aida, es el momento en el que los siguen relacionando; de hecho, hay internautas que mantienen la esperanza de que vuelvan.

¿Qué opinó Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, sobre las infidelidades?

Recientemente, el hombre que también es conocido como 'El agropecuario' apareció en distintos videos. Uno de ellos fue una transmisión en vivo en la que lo cuestionaron sobre el tema de la infidelidad, así que él decidió opinar lo que piensa sobre esto.

Un amigo de Juan David Tejada le preguntó qué piensa de las infidelidades, a lo que el ahora influencer aseguró que no está de acuerdo con ello.

"No estoy de acuerdo. Hay que respetar para que lo respeten", sentenció el exesposo de Aida Victoria Merlano.

Sumado a lo anterior, otra pregunta que le hicieron al agropecuario tiene que ver con el hijo que tuvo junto a Merlano, quien se llama Emiliano. En efecto, el hombre ratificó el amor que siente por su bebé.

"Lo amo muchísimo, es el amor más grande de mi vida", contestó.

Adicionalmente, en la ronda de preguntas se gestó la posibilidad de que Tejada haga un stream con Karina García o Emiro Navarro, a lo que él le dio un visto bueno y no descartó que en un futuro eso suceda.

 

¿Cómo es la relación de Juan David Tejada con Aida Victoria Merlano tras separación?

Luego de que Juan David dio su postura en torno a las infidelidades, los seguidores y usuarios digitales también opinaron.

En ese orden de ideas, son distintos los comentarios que se pueden interpretar en redes sociales como Instagram, los que más se destacan son: "Esos no han terminado", "El agropecuario está como el médico me lo recomendó", "Justo lo que diría alguien infiel", entre muchos más.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano rompió el silencio de la separación con su exesposo | Foto del Canal RCN.

Juan David Tejada rompió el silencio sobre su relación con Aida Victoria Merlano tras la separación. El agropecuario reveló que se encuentra en buenos términos con la mamá de su hijo, la halagó y expresó que él se enamoró de ella por decir las cosas de frente y sin filtro.

