¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

La Segura reveló que sufre de neuropatía al mostrar un problema con sus pies, ¿de qué se trata?

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Segura sufre neuropatía
La Segura reveló que tiene neuropatía/Canal RCN

La influenciadora la Segura reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales que está teniendo una fuerte afección en sus pies, la cual no ha podido resolver tras sufrir de neuropatía.

¿Qué problema tiene la Segura en sus pies?

La creadora de contenido contó en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, que tiene unos callos bastantes grandes en los dedos de sus pies, que le están causando hasta cortadas y le arden, pero no puede limarlos debido a que sufre neuropatía.

La Segura sufre neuropatia

Indicó que cada vez que le hacen algún procedimiento para quitarle los callos sufre bastante.

"Es como una sensación de quemazón, como si tuviera una quemadura de primer grado y es supremamente doloroso, eso me estimula la neuropatía", dijo.

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que sufre la Segura?

La neuropatía afecta directamente los nervios periféricos, que son los encargados de transmitir señales entre el sistema nervioso central, por lo que, es el daño de uno o más nervios y normalmente se presentan en manos y pies.

La Segura con callos en sus pies

"Esta afección a menudo causa debilidad, entumecimiento y dolor (...) puede ser el resultado de lesiones traumáticas, infecciones, problemas metabólicos, causas hereditarias y exposición a toxinas", según Mayo Clinic, la organización médica y centro médico integrado y de atención grupal del mundo.

¿Cuáles suelen ser los síntomas de la neuropatía?

De acuerdo con la misma organización esta condición puede manifestarse con entumecimiento, hormigueo o cosquilleo en pies y manos, que pueden extenderse hacia piernas y brazos.

También puede provocar dolor intenso como punzante o ardoroso, además de sensibilidad exagerada al tacto e incomodidad ante estímulos que normalmente no deberían causar dolor, como caminar o cubrirse.

Asimismo, puede haber debilidad muscular, falta de coordinación, caídas frecuentes y la sensación de estar usando guantes o calcetines aunque no sea así.

Por ahora, la Segura reveló que está buscando otras formas de quitarse los callos sin tener que someterse a algo tan común como limarlos o intervenirlos debido a la neuropatía que sufre que le cuesta bastante.

