Nicolás Arrieta, participante confirmado de La casa de los famosos, revela por qué decidió raparse

Con su particular humor, el influencer Nicolás Arrieta dio a sus seguidores la razón por la que quiso quedar completamente calvo.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia, explica la razón por la que se rapó y genera risas.
Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia, explica la razón por la que se rapó.

Hace menos de una semana, el creador de contenido digital colombiano Nicolás Arrieta sorprendió a los seguidores de su cuenta oficial de Instagram, los cuales ya son más de 1 millón 200 mil, con la noticia de que se había hecho hi un drástico cambio de look y había pasado de tener su cabello largo a raparse completamente.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver el nuevo look de Nicolás Arrieta?

Las reacciones de los internautas fueron bastantes, ya que, al hacerse este look, se logran ver mucho mejor algunos tatuajes que tiene en la cabeza y ese detalle también llama la atención.

Hasta hubo una persona que lo comparó con Yina Calderón, haciendo que el influencer respondiera con su característico humor que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tiene suerte por parecerse a él.

¿Qué razón dio Nicolás Arrieta de haberse rapado?

Ahora esa ironía Nicolás la usó para responder en las historias de esta red social a las personas que lo han cuestionado sobre las razones de hacerse un cambio de look tan extremo.

Y es que el influencer publicó un clip en el que se graba junto a una foto de la cantante estadounidense Britney Spears, quien, en su juventud cuando la rodeaban los rumores sobre su salud mental, decidió raparse ante las cámaras de los paparazzis.

Nicolás Arrieta le responde a mujer que lo comparó con Yina Calderón
El influencer Nicolás Arrieta cambió su look a uno más atrevido: rapando toda su cabeza. (Foto: Canal RCN)

Con esta foto, Nicolás da a entender, a manera de broma, que tomó esta decisión porque estaba pasando por una crisis parecida a la de la cantante en ese entonces.

Siguiendo con esa teoría, Nicolás publicó otro clip más adelante, dando a entender que en poco tiempo va a enloquecer del todo y hasta va a empeñar su celular, pues les desea a sus seguidores, de una vez, una feliz navidad, junto al feliz año nuevo y día de velitas, pues considera que ya no tendrá celular para los buenos deseos que se brindan en esas fechas.

Recordemos que, en aproximadamente un mes, Nicolás ingresará a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y que además fue el primer habitante escogido por el público, por lo que se tiene mucha expectativa del contenido que pueda llegar a dar o de las relaciones que tenga con el resto de los participantes.

Nicolás Arrieta sorprendió con un drástico cambio de look y así reacciona la gente
Así luce Nicolás Arrieta tras su impactante cambio de look que causó revuelo. (Foto Canal RCN).
