Nicolás Arrieta responde a mujer que lo comparó con Yina Calderón por su cambio de look

Nicolás Arrieta sorprendió a varios de sus fans en redes, al dirigirse a mujer que lo comparó con Yina Calderón por su nuevo look.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nicolás Arrieta no dudó en responderle a mujer que aseguró que se parecía a Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

Luego de mostrar su nuevo look en redes, Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, recibió el comentario de una mujer que aseguró que ahora se parecía a Yina Calderón, por lo que el influencer no tardó en responderle dejando sorprendidos a sus seguidores.

¿Cuál es el nuevo look de Nicolás Arrieta?

El polémico influenciador bogotano ha aparecido en redes sociales luciendo un nuevo look que deja ver su cabeza totalmente rapada, dejando al descubierto varios tatuajes que tiene en esta zona del cuerpo, como la corona de espinas y un par de telarañas.

Nicolás Arrieta le responde a mujer que lo comparó con Yina Calderón
El influencer Nicolás Arrieta cambió su look a uno más atrevido: rapando toda su cabeza. (Foto: Canal RCN)

Es por ello que ha recibido miles de comentarios de algunos de sus fans donde lo han halagado y hasta le han dejado ver que esta nueva apariencia es sin duda desafiante para cuando ingrese al reality que produce el Canal RCN en 2026.

El cambio de look generó tanta atención que varios medios alternativos compartieron un antes y después del bogotano, por lo que en medio de esos comentarios, una usuaria afirmó que este se parecía a la empresaria huilense Yina Calderón, sin imaginarse que él reaccionaría a sus afirmaciones.

¿Qué le respondió Nicolás Arrieta a mujer que lo comparó con Yina Calderón por su nuevo look?

Después de que la mujer comentó que Nicolás "antes era lindo" y que con su nuevo look ahora se parecía al hermano de Yina Calderón, varios usuarios se sumaron a la broma.

Ante esto, el creador de contenido sorprendió al responder de forma tranquila, diciendo que, en todo caso, la agradecida debía ser Yina por compararla con él.

Pues que agradezca Yina jajaja", dijo el bogotano de 34 años.

Sorprendida por su respuesta, la mujer decidió replicarle y le dijo que lo amaba, pero que solo le faltaba "un poco de bienestarina" para volver a ser como antes.

¿Cómo es la relación actual entre Nicolás Arrieta y Yina Calderón?

La relación entre Nicolás Arrieta y Yina Calderón ha sido principalmente polémica.

Todo comenzó cuando Arrieta publicó un meme en el que aparecía el rostro de Yina junto al de otras figuras públicas, insinuando comportamientos cuestionables. Esto generó la molestia de Calderón, quien le pidió públicamente que la dejara quieta.

Desde ese momento, ambos han tenido varios cruces en redes sociales. Arrieta ha criticado en repetidas ocasiones las acciones y decisiones de Yina, mientras que ella ha respondido con mensajes directos y confrontaciones públicas, manteniendo una relación tensa y distante.

Nicolás Arrieta le responde a mujer que lo comparó con Yina Calderón
Nicolás Arrieta y Yina Calderón tuvieron conflictos en el pasado que los mantiene en rivalidad. (Fotos: Canal RCN)
