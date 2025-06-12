Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

La empresaria Yina Caderón se involucró con el puertorriqueño Asaf en un reality internacional en el que tuvieron un polémico romance, pues muchos no se lo esperaban.

¿Yina Calderón está embarazada de Asaf y se casó con él?

En redes sociales se han vuelto virales imágenes de los dos en los que se ven casados y con Yina Calderón en embarazo supuestamente esperando bebé del puertorriqueño, donde ambos están felices con su nueva vida.

Dichas imágenes han sido recreadas por algunos internautas con ayuda de la inteligencia artificial, provocando que Asaf reacciones al respecto.

¿Qué dijo Asaf del supuesto embarazo de Yina Calderón?

El hombre se pronunció en redes sociales, donde suma miles de seguidores, en donde cuestionó a sus fanáticos sobre los montajes que suelen realizar de él con Yina Calderón y sarcásticamente respondió que dichos videos se veía tan reales que hasta él estaba confundido y no lograba percibir a realidad.

"Tengo miedo con la inteligencia artificial ¿cómo ustedes hacen todas esas fotos, videos, cómo los editan? ya yo pienso que eso es real, que yo tengo preñada a Yina, que nos casamos y yo digo '¿eso pasó en verdad o es mentira?' es demasiado real", dijo.

Cabe destacar que, aunque ambos han detallado que su romance no ha ido más allá de lo que pasó en el programa, él sí está planeando viajar a Colombia para visitarla, detallando que ya organizaron para pasar Año Nuevo juntos en Bogotá.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda segur pasando entre ellos y si quizás pueda surgir un noviazgo.

Mientras tanto, los dos siguen reiterando que tiene una gran amistad y explicando lo bien que la pasaron tras haberse involucrado sentimentalmente.

Yina Calderón ha estado retomando su rutina tras llegar hace pocos días a Colombia, estando al frente de sus empresas y entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales tras reaccionar sobre algunas polémicas del mundo del entretenimiento que ocurrieron mientras ella estuvo en República Dominicana, causando opiniones divididas de los internautas al respecto.