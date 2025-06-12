Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle reaccionó tras críticas a su frente por mostrarse sin gorra

El artista Beéle opinó sobre las críticas que recibe y los memes que le hacen sobre su físico.

Beele responde a críticas
Beele reacciona a las críticas por su frente/Canal RCN

El cantante Beéle divirtió a miles de sus fanáticos luego de reaccionar a las masivas críticas que ha recibido por su físico luego de haberse mostrado sin gorra.

¿Por qué critican la frente de Beéle?

El artista sorprendió a sus millones de seguidores en los pasados premios de Los 40 en España, donde llegó ala ceremonia sin gorra y con su pelo peinado hacia un lado y hacia atrás dejando al descubierto su frente, que para muchos es bastante grande, razón por la que fue fuertemente criticado.

Beele responde a criticas por su frente

Además, en redes sociales también se ha dejado ver sin gorra y con su pelo hacia atrás, razón por la que varios internautas no han tardaron en criticar su físico y compararlo con varios dibujos animados, entre ellos la reina roja de Alicia del país de las maravillas.

¿Cómo reaccionó Beéle tras ser criticado por su frente?

El cantante realizó una transmisión en vivo con el streamer Westcol, con quien habló de diversas temas sobre su vida profesional y personal.

En medio de su conversación el artista reaccionó a las críticas que le hacen por su frente y confesó que ha visto las comparaciones que le hacen con la reina roja, indicando que dichos memes le causan risa.

BEELE reacciona a memes por su fisico

Indicó que, si bien él no eligió ser funado, pues su exposición lo funan, él solo decide divertirse con cada crítica que le hacen.

Westcol no dudó en cuestionarlo sobre por qué se mostraba en público o compartía contenido exponiéndose así sin la necesidad de hacerlo, a lo que detalló que él no le ve problema a eso y que lo toma con humor.

Le respondió entre risas que lo hace porque siempre está "Frente al mar" como el título de una de sus canciones.

Por ahora, el cantante sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con sus bailes y cautivando a sus fieles admiradores con sus presentaciones, en especial con sus fechas en el Movistar Arena, donde logró vender ocho fechas, batiendo un sorprendente récord al respecto.

Por su parte, Westcol sigue trabajando en nuevos proyectos, con los que espera seguir teniendo una gran acogida entre el público.

