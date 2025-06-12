Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas
Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal. (Foto Romain Maurice / AFP)

Durante una parada de su gira Libre Corazón 2025 en Estados Unidos, Ángela Aguilar concedió una entrevista a Los Angeles Times en la que, además de repasar el rumbo de su carrera, tocó un tema inevitable: su relación y matrimonio con Christian Nodal, una unión que ha estado marcada tanto por el apoyo del público como por fuertes cuestionamientos en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su relación con Nodal?

La intérprete de regional mexicano, quien cumplió su primer aniversario de casada en julio, aseguró entre risas que pocos apostaban por su relación.

"Pues todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere", comentó en la entrevista

Sin embargo, afirmó estar enfocada en construir una relación sólida, con bases reales y lejos de las expectativas ajenas.

Contó que tres pilares han sido clave: tener perspectiva, ser solidarios y mantenerse en constante apoyo, recordando que estar frente a los reflectores añade dificultades que las parejas fuera del medio no siempre entienden.

Ángela Aguilar habla sobre su relación con Christian Nodal
Ángela Aguilar aseguró entre risas que pocos apostaban por su relación. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Cómo enfrenta Ángela Aguilar el hate y las críticas en redes sociales?

Si hay algo que ha acompañado la historia de amor entre Aguilar y Nodal ha sido la conversación digital. Ángela reconoció mantener una relación compleja con las plataformas digitales: necesarias para su carrera, pero desgastantes cuando los comentarios apuntan a su vida personal.

Confesó que no tiene claro si ha manejado de la mejor manera los ataques, sobre todo porque, como cualquier persona, los mensajes negativos impactan su bienestar. Por ese motivo, no dudó en buscar acompañamiento psicológico, destacando que cuidar la salud mental debería ser un tema central y sin tabú.

Artículos relacionados

Ángela subrayó que no se puede atribuir tanto poder a lo que otros opinan, recordando que las redes no siempre reflejan la realidad ni definen el valor de una persona.

Aprovechó para enviar un mensaje directo a las mujeres que han sido blanco de críticas o exigencias: “Son mucho más valiosas de lo que la gente dice o espera”, animando a priorizar su bienestar por encima del juicio externo.

¿Qué se sabe de la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Fuera de los escenarios y las redes, la pareja tiene planes importantes en el horizonte.

Semanas atrás se filtró que los cantantes celebrarán una ceremonia religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas, un evento que promete ser muy distinto a su unión civil realizada en Roma en 2024.

Artículos relacionados

Ángela Aguilar se casará en 2026 con Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal celebrarán una ceremonia religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas. (Foto Arturo Holmes / AFP)

Aunque aún no hay detalles oficiales sobre el lugar exacto, la expectativa se ha centrado en la posibilidad de que la boda se realice en una de las iglesias más emblemáticas del estado, como la Catedral Basílica de la Asunción de María, conocida por su arquitectura barroca y considerada patrimonio cultural de México.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Cazzu abrió su corazón y habló de la crianza de su hija Inti, cómo vive la maternidad en solitario y qué música suena en su hogar.

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Cazzu sorprendió en el Movistar Arena al rendir homenaje al vallenato y conectar con la identidad musical colombiana.

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Christian Nodal

Nodal demanda a Cazzu: lo que se sabe de los millones entregados y el conflicto por Inti

La demanda de Christian Nodal contra Cazzu revela pagos millonarios y conflictos por decisiones sobre su hija Inti.

Lo más superlike

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?