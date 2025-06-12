Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Durante una parada de su gira Libre Corazón 2025 en Estados Unidos, Ángela Aguilar concedió una entrevista a Los Angeles Times en la que, además de repasar el rumbo de su carrera, tocó un tema inevitable: su relación y matrimonio con Christian Nodal, una unión que ha estado marcada tanto por el apoyo del público como por fuertes cuestionamientos en redes sociales.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su relación con Nodal?

La intérprete de regional mexicano, quien cumplió su primer aniversario de casada en julio, aseguró entre risas que pocos apostaban por su relación.

"Pues todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere", comentó en la entrevista

Sin embargo, afirmó estar enfocada en construir una relación sólida, con bases reales y lejos de las expectativas ajenas.

Contó que tres pilares han sido clave: tener perspectiva, ser solidarios y mantenerse en constante apoyo, recordando que estar frente a los reflectores añade dificultades que las parejas fuera del medio no siempre entienden.

Ángela Aguilar aseguró entre risas que pocos apostaban por su relación. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Cómo enfrenta Ángela Aguilar el hate y las críticas en redes sociales?

Si hay algo que ha acompañado la historia de amor entre Aguilar y Nodal ha sido la conversación digital. Ángela reconoció mantener una relación compleja con las plataformas digitales: necesarias para su carrera, pero desgastantes cuando los comentarios apuntan a su vida personal.

Confesó que no tiene claro si ha manejado de la mejor manera los ataques, sobre todo porque, como cualquier persona, los mensajes negativos impactan su bienestar. Por ese motivo, no dudó en buscar acompañamiento psicológico, destacando que cuidar la salud mental debería ser un tema central y sin tabú.

Ángela subrayó que no se puede atribuir tanto poder a lo que otros opinan, recordando que las redes no siempre reflejan la realidad ni definen el valor de una persona.

Aprovechó para enviar un mensaje directo a las mujeres que han sido blanco de críticas o exigencias: “Son mucho más valiosas de lo que la gente dice o espera”, animando a priorizar su bienestar por encima del juicio externo.

¿Qué se sabe de la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Fuera de los escenarios y las redes, la pareja tiene planes importantes en el horizonte.

Semanas atrás se filtró que los cantantes celebrarán una ceremonia religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas, un evento que promete ser muy distinto a su unión civil realizada en Roma en 2024.

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebrarán una ceremonia religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas. (Foto Arturo Holmes / AFP)

Aunque aún no hay detalles oficiales sobre el lugar exacto, la expectativa se ha centrado en la posibilidad de que la boda se realice en una de las iglesias más emblemáticas del estado, como la Catedral Basílica de la Asunción de María, conocida por su arquitectura barroca y considerada patrimonio cultural de México.