Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

La Dj Marcela Reyesy el Dj Exotic se reencontraron y decidieron hablar sobre su polémica ruptura, por la que ambos se dieron a conocer a nivel nacional.

¿Por qué se separaron Marcela Reyes y Exotic?

La empresaria protagonizó un video que se hizo viral en el que pate*ba la puerta de un cuarto en un edificio, donde supuestamente estaba el Dj con su mejor amiga, con quien le habría sido infiel, razón por la que se divorciaron.

Desde aquel momento la relación de los dos fue bastante controversial, pues Marcela también tildó al Dj de no responder por su hijo Valentino.

Luego del accidente que sufrió el músico que casi le cobra la vida y del que se sigue recuperando, la relación entre los dos ha mejorado por el bienestar de su pequeño.

¿Qué contaron Marcela Reyes y Exotic sobre su polémica ruptura?

Los dos se reunieron y recordaron detalles inéditos de dicha separación que dio tanto de qué hablar entre sus fanáticos.

Según dieron a conocer Marcela Reyes le vio unos mensajes al Dj hablando con sus amigas, donde eran ellas las que lo buscaban a él, mientras este se negaba a verlas, pero ante la insistencia de ellas, él terminó cayendo.

"Yo siempre le di el puesto y más que teníamos un hijo, yo quería formar mi familia", contó Exotic.

Marcela relató que luego del show que ella le hizo y la Policía lo sacó hablaron por teléfono y este le reclamó por la vergüenza que lo había hecho pasar.

Ella le creyó, pero días después ambos confirmaron su romance y se dio cuenta que sus sospechas eran ciertas.

"Todo fue verdad, no fue algo que nos inventamos, actuamos, fue verdad 100%", agregó Marcela.

Asimismo, destacó que, hasta ahora es que tienen buena relación porque ella se sintió humillada por él tras irse con su mejor amiga y dejarla sola con un niño.

Por ahora, los dos se encuentran trabajando juntos en nuevo proyecto que tiene a la expectativa a miles de fanáticos, pues no han dado muchos detalles al respecto, pero se espera que pueda ser algo musical.