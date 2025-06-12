El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Karol G y Feid continúan siendo protagonistas de múltiples conversaciones en redes, donde los seguidores siguen atentos cualquier señal que pueda revelar si continúan juntos o si los rumores de una separación son ciertos.

¿Por qué surgieron las dudas sobre la relación de Karol G y Feid?

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas sobre su situación sentimental, los internautas analizan cada publicación, gesto y detalle que pudiera ofrecer pistas sobre el momento que atraviesa la pareja.

Mensaje de Feid reaviva rumores sobre Karol G. (Foto: AFP)

Desde septiembre comenzaron a circular especulaciones sobre una posible ruptura. La conversación se intensificó cuando ambos artistas dejaron de mostrarse juntos y redujeron de forma evidente la interacción en sus redes sociales e incluso se dejaron de seguir.

Durante meses acostumbraban a compartir comentarios, fotografías y guiños públicos, por lo que su silencio digital llamó la atención de inmediato entre sus seguidores.

Parte de las sospechas surgieron debido a que ninguno ha interactuado de manera visible con la cuenta del otro desde agosto.

¿Cuál fue el mensaje de Feid que muchos interpretaron como una indirecta para Karol G?

No obstante, en esta nueva ocasión el reconocido cantante reguetonero Feid hizo una curiosa invitación en redes sociales en medio de estos rumores que encendió de nuevo las alarmas entre los fans de la pareja.

A través de su cuenta de Tiktok donde suma millones de seguidores compartió un video en el que se le ve cantando una de sus canciones y señalando con la mano hacía la cámara con un mensaje revelador que de inmediato los internautas interpretaron una indirecta.

“¿Quién para prender velitas mañana?”, compartió en red social lo que generó una ola de comentarios entre los fans.

Algunos comentarios como: “¡Confirmado! Ya terminó con Karol G, si no, no pusiera eso” o “Feid más hermoso que tiene Karol G” empezaron a circular.

Mientras otros, con emoción, aseguraron que supuestamente la cantante paisa había compartido este video en sus redes: “Karol G lo compartió”. Esto generó nuevas respuestas de usuarios que afirmaron que esa información no era cierta.

Lo cierto que es los seguidores andan muy pendientes de cada movimiento de los cantantes colombianos para saber que sucede en su relación.