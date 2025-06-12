Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

El reciente mensaje de Feid desató nuevas teorías entre fans sobre lo que pasa en su relación con Karol G.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G
Mensaje de Feid reaviva rumores sobre Karol G. (Foto: AFP)

Karol G y Feid continúan siendo protagonistas de múltiples conversaciones en redes, donde los seguidores siguen atentos cualquier señal que pueda revelar si continúan juntos o si los rumores de una separación son ciertos.

Artículos relacionados

¿Por qué surgieron las dudas sobre la relación de Karol G y Feid?

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas sobre su situación sentimental, los internautas analizan cada publicación, gesto y detalle que pudiera ofrecer pistas sobre el momento que atraviesa la pareja.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G
Mensaje de Feid reaviva rumores sobre Karol G. (Foto: AFP)

Desde septiembre comenzaron a circular especulaciones sobre una posible ruptura. La conversación se intensificó cuando ambos artistas dejaron de mostrarse juntos y redujeron de forma evidente la interacción en sus redes sociales e incluso se dejaron de seguir.

Artículos relacionados

Durante meses acostumbraban a compartir comentarios, fotografías y guiños públicos, por lo que su silencio digital llamó la atención de inmediato entre sus seguidores.

Parte de las sospechas surgieron debido a que ninguno ha interactuado de manera visible con la cuenta del otro desde agosto.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G
Mensaje de Feid reaviva rumores sobre Karol G. (Foto: AFP)

¿Cuál fue el mensaje de Feid que muchos interpretaron como una indirecta para Karol G?

No obstante, en esta nueva ocasión el reconocido cantante reguetonero Feid hizo una curiosa invitación en redes sociales en medio de estos rumores que encendió de nuevo las alarmas entre los fans de la pareja.

Artículos relacionados

A través de su cuenta de Tiktok donde suma millones de seguidores compartió un video en el que se le ve cantando una de sus canciones y señalando con la mano hacía la cámara con un mensaje revelador que de inmediato los internautas interpretaron una indirecta.

“¿Quién para prender velitas mañana?”, compartió en red social lo que generó una ola de comentarios entre los fans.

Algunos comentarios como: “¡Confirmado! Ya terminó con Karol G, si no, no pusiera eso” o “Feid más hermoso que tiene Karol G” empezaron a circular.

Mientras otros, con emoción, aseguraron que supuestamente la cantante paisa había compartido este video en sus redes: “Karol G lo compartió”. Esto generó nuevas respuestas de usuarios que afirmaron que esa información no era cierta.

Lo cierto que es los seguidores andan muy pendientes de cada movimiento de los cantantes colombianos para saber que sucede en su relación.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira vivió un momento no tan agradable en su concierto de Uruguay. Shakira

Le halaron el cabello a Shakira por segunda vez en pleno concierto y así reaccionó ella

Shakira sufrió un episodio poco agradable en su concierto de Uruguay y la reacción de la artista llamó la atención.

Greeicy emociona a sus seguidores. Greeicy

Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

Revelan que Shakira y Piqué ya se hablan incluso por teléfono Shakira

Shakira y Gerard Piqué retoman el diálogo directo, ¿nuevo comienzo por Milan y Sasha?

Shakira y Piqué ya pueden hablar por teléfono, centrados en sus hijos y sin intermediarios que interfieran, según lo revelaron.

Lo más superlike

Actriz de Sex and The City se casa Talento internacional

Estrella de “Sex and the City” se casa por cuarta vez en una ceremonia privada en Londres

Una actriz de “Sex and the City” sorprendió al casarse por cuarta vez en una ceremonia privada junto a su pareja Russell Thomas.

La Liendra emociona al revelar en qué trabajaba antes de las redes. La Liendra

La Liendra contó su pasado laboral y generó impacto entre sus seguidores en redes sociales

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo