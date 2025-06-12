Pipe Bueno destapa la verdad sobre su retiro, la petición de Luisa Fernanda W, ¿regresa a Colombia?

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de contar algunos detalles de un retiro, el regalo de la influencer para el cantante de música popular.

¿De qué se trata el regalo de Luisa Fernanda W para Pipe Bueno?

La pareja colombiana radicada en México reveló, a través de sus redes sociales donde suman millones de seguidores, que Luisa Fernanda W le había hecho un regalo especial a Pipe Bueno para que pudiera desconectarse del mundo exterior.

Según explicó, el regalo es un retiro espiritual para que Pipe Bueno se reencontrara y descansara de las redes sociales, por lo que el cantante de música popular decidió hacer un video contando la noticia y pidiendo opiniones a sus fanáticos.

Ante tantas reacciones de sus seguidores, Pipe Bueno reveló en sus historias de Instagram que estaba sorprendido por los comentarios y mostró algunos públicamente, en los que muchos usuarios le decían con humor que el regalo era bonito, pero que lo dejara para enero, dado que esta temporada para los músicos es muy importante por la alta demanda de contratos.

Pipe Bueno sorprende al revelar el verdadero “retiro” que le dio Luisa Fernanda W. (Foto: Canal AFP)

No obstante, según lo reveló, el retiro estaba programado para este fin de semana, mientras mostraba a Luisa Fernanda W empacando las maletas para su viaje a Bogotá.

¿Qué reveló Pipe Bueno de su viaje a Bogotá y su retiro, el regalo de Luisa Fernanda W?

El cantante de música popular, Pipe Bueno, decidió compartir nuevos detalles y más comentarios que recibió tras el regalo de su esposa; sin embargo, dejó ver algo que nadie esperaba.

“Después de leerlos mucho y recibir sus mensajes de todo tipo con mucho amor, aquí les dejo este mensaje”, escribió en sus historias.

Pipe Bueno contó que estaba en Miami, para luego viajar a Bogotá, donde al parecer también tendría una sorpresa para su fanaticada.

“Hablé con mi esposa y prometo empezar este 2026 con un buen retiro de verdad”, fueron las palabras de Pipe Bueno, mientras revelaba que el retiro de este fin de semana se trataba de su nueva canción musical, que lleva por nombre así: El retiro.