Esposa de Falcao habló de nuevo de un posible sexto hijo con ‘El Tigre’: esto dijo

Lorelei Tarón compartió una romántica publicación, al tiempo que aclaró si de nuevo está embarazada.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Falcao García y Lorelei Tarón cumplirán 18 años de casados próximamente.
Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, se refirió a un posible sexto hijo para su familia. Foto: AFP -Roberto Schmidt

Falcao García asistió recientemente a la gala del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol, que el próximo año se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En dicha ceremonia, la Selección Colombia conoció los rivales a los que enfrentará.

‘El Tigre’ ya sabe lo que es jugar un Mundial con el seleccionado tricolor, pues hizo parte de la nómina que participó en la edición del 2018, donde el equipo nacional logró llegar a octavos de final, donde fue eliminado por Inglaterra.

Falcao estuvo bien acompañado, pues asistió con su esposa, Lorelei Tarón. Ambos lucieron impecables y con looks espectaculares muy propios de la ocasión.

¿Qué dijo Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, sobre un posible sexto hijo para la familia?

Tras dicho evento, Lorelei compartió un llamativo mensaje en redes sociales, donde, de paso, aclaró si está o no embarazada de nuevo.

La artista argentina y el futbolista vivieron una pequeña luna de miel al pasear por distintos sitios de la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Pero el video publicado no fue lo único que captó la atención de los internautas.

Lorelei aclaró de nuevo que la “fábrica” está cerrada y no hay planes para traer un sexto hijo al mundo.

A punto de cumplir 18 años de matrimonio… escapada de mini luna de miel. PD: no, no se viene el sexto… con cinco estamos completos

Con estas palabras, Tarón ratificó que los rumores que han surgido no son reales y, al menos por ahora, no hay planes para agrandar la familia.

Lorelei y Falcao asitieron juntos a la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.
Lorelei Tarón se refirió de nuevo a los rumores de un posible nuevo embarazo. Foto: AFP - Valery Hache

Tras jugar un año en Millonarios, Falcao García dejó Colombia y actualmente vive entre Miami y España. ‘El Tigre’ se ha acercado de nuevo a su familia y ha compartido como hace mucho no se recordaba, pues el delantero completa una trayectoria larga que lo ha mantenido muy enfocado en las canchas.

Falcao no ha anunciado su retiro profesional; al contrario, planea volver a jugar muy pronto, aunque no se conoce con claridad el destino.

Mientras decide su futuro profesional, ‘El Tigre’ aprovecha cada instante para estar en familia y ser feliz con sus seres queridos.

¿Intentaron robar a la hermana de Falcao García en Bogotá?

Michelle García Zárate, hermana de Falcao, relató en redes sociales un dramático momento que vivió recientemente en Bogotá. La joven contó que estuvo a punto de sufrir un atraco.

La familiar del '9' de Colombia contó que todo sucedió en medio de un trancón cuando se percataron de la actitud sospechosa de una persona.

Pasa una moto y el tipo le saca una pistola (...) La moto como que sigue, ni se da cuenta, y el tipo viene hacia el carro donde estamos mi mamá y yo y nos apunta con la pistola

El atraco finalmente no se produjo gracias a que, asegura ella, se atravesó una moto y el camino también se despejó para lograr acelerar.

Tras lo ocurrido, la hermana del ‘Tigre’ llamó la atención por la situación de seguridad que vive la ciudad y pidió a sus seguidores estar alerta ante cualquier situación en las calles.

La emotiva reacción de Falcao al ver a su esposa interpretar canciones navideñas
Falcao vivió un año de Bogotá, donde su hermana Michelle estuvo a punto de sufrir un robo. (Foto: AFP)
Yeferson Cossio toma medidas drásticas para llegar a un concierto. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio vivió una noche de música y adrenalina en Bogotá, esto le pasó

Yeferson Cossio sorteó el tráfico bogotano en motocicleta para vivir dos importantes conciertos llenos de energía y emoción.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle Talento internacional

Meghan Markle rompe el silencio con su padre, a quien le amputaron la pierna izquierda

Meghan Markle se comunicó con su padre tras su procedimiento de amputación, en medio de una relación distante.

Influencer fallece en accidente vial Talento internacional

Reconocido influencer fallece tras accidente en motocicleta

Un joven influencer indio murió en un accidente de moto sin casco en Gujarat, desatando debate sobre seguridad vial y conductas de riesgo.

