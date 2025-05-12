Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Reencuentro de leyendas! Así lucieron Yepes y Falcao en el sorteo del Mundial 2026

Falcao y Mario Alberto Yepes, exfutbolistas de la tricolor se reencontraron en el sorteo del Mundial 2026. Estos fueron sus looks.

María Camila Arteaga
¡Reencuentro de leyendas! Así lucieron Yepes y Falcao en el sorteo del mundial 2026
¿Cómo lucieron Yepes y Falcao en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026? | AFP: Raul Arboleda. Canal RCN

En las últimas semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras las expectativas que se han generado sobre el Mundial de fútbol 2026, en el que la tricolor clasificó.

Durante la jornada no solo se conoció el nombre de los países con los que se enfrentará la Selección Colombia, sino que también, varios fanáticos del fútbol se cautivaron con la presencia de dos leyendas que marcaron el fútbol, quienes son: Radamel Falcao y Mario Alberto Yepes.

¿Cómo lucieron Mario Alberto Yepes y Radamel Falcao en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026?

En horas de la mañana de este viernes 5 de diciembre, varios navegantes generaron una ola de comentarios acerca de la expectativa de saber con qué países se enfrentará la selección Colombia de fútbol en la copa mundial de fútbol 2026.

El evento de sorteo de países de la Copa Mundial se llevó a cabo en el centro de Artes John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos, en el que la FIFA invitó a dos leyendas del fútbol que dejaron un gran legado en este deporte.

Por un lado, Radamel Falcao asistió al evento de la mano de su esposa Lorelei Tarón, madre de sus cinco hijos, quien es una de las personas más importantes de su vida. Así también, el exfutbolista cautivó con un elegante traje de gala color negro y su pareja con una chaqueta tipo cuero y una camisa blanca.

¡Reencuentro de leyendas! Así lucieron Yepes y Falcao en el sorteo del mundial 2026
Así lució Falcao con Lorelei Tarón en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026. | AFP: Roberto Schmidt

Por el otro, Mario Alberto Yepes, exparticipante de MasterChef Celebrity, cautivó con la compañía de su hijo Luciano Yepes, quienes se vistieron de gala, atrapando todas las miradas de sus seguidores.

¡Reencuentro de leyendas! Así lucieron Yepes y Falcao en el sorteo del mundial 2026
Así lució Mario Alberto Yepes con su hijo en l sorteo del Mundial de Fútbol 2026. | AFP: Kevin Dietsch

¿Cómo quedó conformado el grupo de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Uno de los momentos más esperados por parte de los fanáticos del fútbol fue hoy, en el que se reveló el nombre de los países con los que se enfrentará la selección Colombia, los cuales son: Portugal, Uzquekistán y otro rival que será elegido en el repechaje internacional.

Desde luego, esto ha generado gran expectativa por parte de los internautas, quienes se encuentran ante la expectativa del próximo encuentro de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

